Kazanırsa ‘vatandaş daimi haklıdır’ yazdıracak

Adana'nın Merkez Yüreğir İlçesi'nde 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen avukat Mehmet Fatih Kocaispir, 400 binden fazla nüfusu olan ilçede vatandaş odaklı bir yönetim sergileyeceklerini söyledi.

Sözcü Gazetesi Adana Temsilcisi Mehmet Serbes'i ziyaret eden Kocaispir, “Yüreğir'de dil, din, ırk, maddi ve sosyal hiçbir farkı gözetmeden tüm yurttaşların eşit muamele görecekleri, eşit hizmet alacakları bir yönetim oluşturacağım. Belediye'de kesinlikle haksızlık, yolsuzluk, kayırmacılık olmayacak. Belediyeye gelen her vatandaş kendisini özel hissedecek. Bütün Yüreğirliler 1.sınıf vatandaştır. Belediyenin kapısına kocaman “ Vatandaş her zaman haklıdır” yazılı bir tabela astıracağım. Vatandaşın haklı işini savsaklayan, zorluk çıkaran, geciktirenden hesap soracağım. Yüreğir'de bütün okulların, camilerin, cemevlerinin temizlik, bakım, onarım işlerini üstleneceğiz. “diye konuştu.