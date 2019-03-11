Kazaya bakarken şoka uğradılar!

Alınan bilgiye göre, Safranbolu’dan Karabük istikametine giden Mustafa Ş. yönetimindeki otomobil, aynı istikamete giden Abdullah Ç. idaresindeki otomobille Kireç Kuyusu mevkisinde çarpıştı. Otomobil, daha sonra bariyerlere çarparak durabildi.
KAZAYA BAKARKEN KAZA YAPTI
Bu sırada karşı şeritte Karabük’ten Safranbolu istikametine giden sürücüler, kazaya bakarken kaza yaptı. Aynı yerde Burhan A’nın kullandığı otomobil, önünde seyreden M.D. yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada yaralanan Yonca A. ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA
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