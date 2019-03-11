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Kazaya bakarken şoka uğradılar!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen kazaya bakan karşı şeritteki sürücüler, kaza yaptı. Olay sonrası yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

19:34 -
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Alınan bilgiye göre, Safranbolu’dan Karabük istikametine giden Mustafa Ş. yönetimindeki otomobil, aynı istikamete giden Abdullah Ç. idaresindeki otomobille Kireç Kuyusu mevkisinde çarpıştı. Otomobil, daha sonra bariyerlere çarparak durabildi.

KAZAYA BAKARKEN KAZA YAPTI

Bu sırada karşı şeritte Karabük’ten Safranbolu istikametine giden sürücüler, kazaya bakarken kaza yaptı. Aynı yerde Burhan A’nın kullandığı otomobil, önünde seyreden M.D. yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada yaralanan Yonca A. ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA

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Son güncelleme: android-time 19:41 11.03.2019
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