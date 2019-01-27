Kazım Karabekir’in yakınından ’15 Temmuz’ çıkışı

Bakan Kurum, konuşmasına devam ettiği esnada sözünü kesen Kazım Karabekir’in akrabası olduğunu söyleyen bir kişi bakanı “Burada Kazım Karabekir hakkında konuşun. 15 Temmuz’la konunun bir alakası yok.” diye eleştirdi.

İşte o diyalog:

Kazım Karabekir’in yakını: “15 Temmuz olayını konuşmayın, ben Kazım Karabekir’in ailesi olarak bunu sizden rica ediyorum, bugün konuşmayın. Yarın öbür gün istediğinizi yapın ama lütfen bunu alet etmeyin benim kanıma dokunuyor.

Bakan Kurum: Niye dokunuyor?

Kazım Karabekir’in yakını: Benim kanıma dokunuyor böyle konuşmanın yapılması, demin arkadaşınız da aynı konuşmayı yaptı, yeter, lütfen tekrarlamayın. Kazım Karabekir’in ölümü hakkında konuşun, Kurtuluş Savaşı ile bunu aynı kefeye koydunuz, Çanakkale ile koydunuz sesimi çıkarmadım, ama lütfen yeter. Kusura bakmayın.

Bakan Kurum: O tabi ki sizin kendi düşünceleriniz, Biz 15 Temmuz’da bu vatanın, milletin bütünlüğü için, biz bu mücadeleyi verdik. O gün de bir çok şehidimiz birçok gazimiz oldu. dolayısıyla onlar da vatanın birliği bütünlüğü için mücadele etmiştir.