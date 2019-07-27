Keçi yüzünden 8 buçuk yıl ceza aldı, yargıtay kararı bozdu

Korkuteli’ne bağlı Kargalık Mahallesi’nde oturan Fahrettin Kündü’nün, çobanlık yaptığı Eylül 2012’de sürüden ayrılan bir keçisi kayboldu. Günlerce keçisini arayan Fahrettin Kündü bir sonuç elde edemedi. 10 Eylül günü karayolunda bir keçiye çarpan araç takla attı ve 2 kişi yaralandı. Jandarma kulağındaki küpeden keçinin Fahrettin Kündü’ye ait olduğunu belirledi. Jandarma tarafından ifadesi alınan Fahrettin Kündü, keçisinin kaybolduğunu ve 9 gündür aradığını ancak bulamadığını kaydetti. Soruşturmanın ardından keçisinin yola çıkmasından sorumlu tutulan Fahrettin Kündü hakkında ‘taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak’ suçlamasıyla kamu davası açıldı.

KUSURU OLMADIĞINI SAVUNDU

Korkuteli Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmalarda ifade veren Fahrettin Kündü, kayıp keçisinin hasta olduğunu ve sürüden geri kaldıktan sonra kaybolduğunu anlattı. 9 gün sonra keçiye bir aracın çarptığını öğrendiğini kaydeden Kündü, olayda kusuru olmadığını savundu. Keçisinin küçük olduğunu ve bir aracın takla atmasına sebep olamayacağını, bu nedenle de karşı tarafın zararını karşılamayacağını belirten Kündü, asıl onların hayvanın parasını ödemesi gerektiğini söyledi.

RAPORLAR HAZIRLANDI

Davaya ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan alınan bilirkişi raporunda, keçinin bölünmüş yola çıkıp otomobilin seyir güvenliğini bozduğu, çiftçinin asli kusurlu olduğu, yaralananların ise kusursuz olduğu belirtildi. Fahrettin Kündü, bunun üzerine yaralananların alkollü olduğu gerekçesiyle hem Adli Tıp raporuna hem de olay yeri keşif raporuna itirazda bulundu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ulaştırma Anabilim Dalı’nda görevli 2 profesör ve 1 doçentten oluşan heyet yeni bir bilirkişi raporu hazırladı. Raporda keçinin taşıt yoluna kontrolsüz olarak girdiği ve bunun olayda asli derecede etkili olduğu anlatılırken, keçinin kayıp olmasının keçinin davranışının olaydaki rolünü ortadan kaldırmayacağı kaydedildi. Buna karşı kazada yaralananların da alkollü olduğu ve aracın hızlı olduğu gerekçesiyle tali kusurlu oldukları aktarıldı.

‘MASADA ÇALIŞANLARIN KUSUR RAPORU VERMESİ HAKKANİYETLİ DEĞİL’

5 Şubat 2015 tarihinde sonuçlanan davada Fahrettin Kündü 8.5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kaza yapan aracın kasko firması da Kündü’ye 8 bin liralık haciz işlemi başlattı. Karara itiraz eden Fahrettin Kündü dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Dosyayı inceleyen Yargıtay Başsavcılığı, keçilerin doğası gereği başıboş bırakılması ve tek başına otlatılmasının mümkün olmadığını belirtti. Yargıtay Başsavcılığı, Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi’nde sürekli masada çalışan mühendis, doktor veya İTÜ Ulaştırma Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapan, hayvancılıkla, keçiler ve keçi sahiplerinin yaşam tarzları veya sosyal hayatlarına ilişkin hiçbir bilgi ve ilgisi bulunmayan kişilerin kusur raporu vermesinin hakkaniyetli olmadığını belirtti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Bu olaydaki bilirkişi heyetinin yörede hayvancılıkla ilgilenen, keçiler ve keçi sahiplerinin sosyal yaşamlarını bilen, ileri gelen köylülerden ve veterinerlerden oluşması gerektiğini belirten Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi ise 9 gündür kayıp olan keçiden sahibinin sorumlu tutulamayacağını kaydederek, verilen kararı bozdu.

‘YÜCE ADALET BENİ HAKLI GÖRDÜ’

Fahrettin Kündü, “Çobanlık yaptığım sırada 100’e yakın keçim vardı. Keçinin birinin kaybolduğunu fark ettim, aradım ancak bulamadım. O gün keçi sürüsünü bir keçi eksik eve götürdüm. Bu keçi hastaydı. Sürüden geri kalmış, iğne yapılmıştı. Daha sonraki günler aramama rağmen bulamadım. 9 gün sonra da o keçi yolun kenarında gezerken, yoldan geçen bir araç çarpmış. Araç içinde bulunan 2 kişi yaralanmış. Kaza sonrası araçtakiler kaskodan para almak için bana dava açtılar. Mahkeme beni suçlu bulunca 8.5 ay hapse çarptırdı. Kazadaki aracın kasko firması da 8 bin lira haciz gönderdi. Ben yüksek mahkemeye itiraz sonrası yüce adalet beni haklı gördü. Ben 7 yıldır çok perişan halde yaşadım. Şu an aracım bağlı ve icralık” dedi.

KORKUTELİ (Antalya), (DHA)