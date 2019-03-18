Kediyi ezmemek için fren yaptı, otomobil yan yattı

Olay, Piyalepaşa Bulvarı’nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Yanında 3 arkadaşıyla birlikte, Kasımpaşa yönünden Çağlayan yönüne ilerleyen 34 VE 5426 plakalı otomobilin sürücüsü, önüne kedi çıkınca frene bastı.

Bu sırada arkadan gelen bir araç otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kediyi ezdikten sonra, kaldırıma çarparak yan döndü. Bu şekilde 20 metre sürüklenen otomobil, refüje çarparak durabildi. Kazayı burunları dahi kanamadan atlatan 4 kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Otomobil, çevreden yardıma koşan vatandaşlarca düzeltildikten sonra yol kenarına çekildi.

DHA