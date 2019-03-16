Kemal Kılıçdaroğlu Kömür’de: Hepiniz mutlu olacaksınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında perşembe günü Adıyaman'a gitti. Gölbaşı, Besni ve Tut ilçelerinde temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu daha sonra Yaylakonak ve Kömür beldelerini ziyaret etti. Adıyaman'da büyük bir ilgiyle karşılaşan Kemal Kılıçdaroğlu'na Kömür'de de ilgi büyük oldu. Burada akşam saatlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, tütünü, narı ve inciriyle ünlü Kömür'de, hükümetin tütün yasaklarına karşı halkla birlikte mücadele edecekleri mesajını verdi.

Tütünün Adıyaman için değerine ve önemine vurgu yapan Kemal Kılıçdaroğlu, “Tütünü ekenlere nasıl zorluklar çıkarıldığını, nasıl cezalar verildiğini, nasıl yasaklar da getirildiğini gayet iyi biliyorum. Parlamentoda üzerimize düşen görevi yaptık, mücadelemizi verdik. Mücadelemize devam edeceğiz ve Adıyamanlı'nın hakkını almayı sağlayacağız” dedi. Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“KARDEŞ BELEDİYE YAPACAĞIZ”

“Önümüzdeki seçimlerde CHP adaylarına oy verip, onları destekleyerek yani Murat Başkanı destekleyerek buraya getirip belediye başkanı yapacaksınız. Size güzel hizmetler sunacak. Sizi kucaklayacak. Hiçbir ayrım yapmayacak. Çocuklarımızın, evlatlarımızın iyi şartlarda okula gitmesini sağlayacak. Her türlü yardımı yapacağız. Sadece Kömür'den elde edilen gelirlerle Kömür Belediyesi'ni yönetmenin zorluğunu biliyorum. Biz bir kardeşlik yapacağız ve bir belediye ile kardeş belediye yapacağız. Buraya sizin düşündüğünüz, öngördüğünüz pek çok yatırımı yapacağız. Hepiniz mutlu olacaksınız. Temel hedefimiz bu. Bu hedefi gerçekleştirmek için hep beraber mücadele edeceğiz.

KÖMÜR'E TEKRAR GELME SÖZÜ VERDİ

“Size şu sözü veriyorum. Murat Başkan'ı Başkan seçeceksiniz. Allah'ın izniyle 1 Nisan'da koltuğuna oturduktan sonra ben kardeş belediye başkanıyla birlikte buraya geleceğim ve birlikte makamına gidip çayını, kahvesini içeceğiz. Biz siyaseti kin üzerine inşa etmedik. Biz siyaseti sevgi üzerine, kardeşlik üzerine, birlikte yaşama üzerine inşa ettik. Beraber, kardeşçe, dostça yaşayacağız. Mustafa Kemal'ın Türkiye'sini hep birlikte yücelteceğiz.“

“DAHA MUTLU VE HUZURLU BİR KÖMÜR İNŞA EDECEĞİZ”

CHP Kömür Belediye Başkan Adayı Murat Yapık da tek amaçlarının daha mutlu daha huzurlu bir Kömür'de birlik ve beraberlik içinde, kardeşçe yaşamı inşa etmek olduğunu belirtti. Murat Yapık, “Kömür Beldemizin yıllardır çözülmeyen sorunlarını çözüme kavuşturacağız. Eğitim, spor, kültür-sanat gibi birçok alanda yenilikçi fikirlerle halkımıza hizmetler sunacağız. İçme suyu ve tarım suyu alanlarındaki sıkıntılarının çözümü noktasında çaba harcayacağız.” diye konuştu.