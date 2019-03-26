Kemal Sunal ve Halit Akçatepe’nin ilk kez birlikte yer aldıkları film hangisidir?

Oyna Kazan, son zamanların en popüler canlı bilgi yarışmalarından biri.. Yarışa katılmak ve ödül kazanmak isteyenler telefonlarına uygulamayı indiriyor ve rakiplerinden bir adım önde olabilmek için kopyayı öğrenmek istiyor. 26 Mart Oyna Kazan kopyası şöyle: Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin ilk kez birlikte yer aldıkları film hangisiydi?

26 MART OYNA KAZAN KOPYASI

CEVAP: TATLI DİLLİM 1972

OYNA KAZAN NEDİR?

Sunuculuğunu İbrahim Selim’in üstlendiği Oyna Kazan da tıpkı Hadi ve Eleq’te olduğu gibi gerçek para ödülü kazandırıyor, ancak yarışmanın mekaniği diğerlerine göre biraz daha farklı ilerliyor. Örneğin; Hadi’de toplamda 12 soru bulunuyor ve toplam ödül son soruyu doğru yanıtlayan kişiler arasında paylaştırılıyor. Fakat Oyna Kazan’da bu durum biraz daha farklılık gösteriyor. Öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor; Oyna Kazan’da spesifik bir soru sayısı bulunmuyor, “Kazandıran Sorular”a geçmek için geriye 10 kişinin kalması gerekiyor. 10 kişi kaldığında herkes en düşük ödülü halihazırda kazanmış oluyor. Ama büyük ödülü kazanmak için geriye bir kişinin kalması gerekiyor. O yüzden son 10 kişi kalana kadar para kazandıran sorulara geçilmiyor, bu da soru sayısının sürekli değişmesine neden oluyor.