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Kemal Tahir’in hangi romanından uyarlanan dizi yasaklandı? Oyna Kazan kopya…

Kemal Tahir'in eserleri edebiyat tarihinde yer bulmasının yanı sıra kitaplarından bazıları kendine televizyonda da yer buldu. Kemal Tahir’in hangi romanından uyarlanan dizi yasaklandı? İşte Oyna Kazan ipucu kopya sorusu...

19:57 -
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Kemal Tahir’in hangi romanından uyarlanan dizi yasaklandı? Oyna Kazan kopya…

Kemal Tahir’in kitapları her yaştan kesimin severek okuduğu, edebiyat dünyası kadar medya dünyasında da kendine saygın bir yer edinen kitap olmuştur. Peki, Kemal Tahir'in hangi romanından uyarlanan dizi 1980’de yasaklanmıştır? İşte Oyna Kazan ipucu sorusu…

KEMAL TAHİR’İN HANGİ ROMANINDAN UYARLANAN DİZİ YASAKLANMIŞTI?

Esir Şehir Üçlemesi’nde Millicileri İşgal Kuvvetleri’nin baskısı altındaki İstanbul’da anlatan Kemal Tahir, ‘Yorgun Savaşçı’da onları Anadolu’ya gönderir. ‘Yol Ayrımı’nda yan karakterlerden biri olarak karşımıza çıkan Cehennem Topçu Cemil, ‘Yorgun Savaşçı’nın baş kahramanıdır.

CEVAP: Yorgun Savaşçı

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