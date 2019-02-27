Kenan Bozgeyik kimdir? Kenan Bozgeyik nereli? İşte hayat hikayesi…

Kenan Bozgeyik PTT genel müdürülüğü görevinden alındı. Kenan Bozgeyik kimdir sorusu merak edilirken, Bozgeyik’in hayatına dair ayrıntıları haberimizde derledik…

KENAN BOZGEYİK KİMDİR?

1966 yılında Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Gaziantep’de tamamladı. 1988 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Mesleğe 1988 yılında Konya Yem Sanayi’nde başladı. Yem Sanayi Genel Müdürlüğü’nde müfettiş yardımcılığı ve müfettişlik yaptı.

Çevre Bakanlığı’nda müfettiş, TBMM’de danışman ve yine Çevre Bakanlığı’nda bakan danışmanı olarak görev yaptı. 2003-2008 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Başkanlığı görevlerinde bulunan Kenan Bozgeyik, 2008-2011 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevinde bulundu. 18 Ağustos 2011- 02 Haziran 2012 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüttü. Başbakanlık Müşaviri görevindeyken, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak atanan Kenan Bozgeyik 31 Mart 2016 tarihi itibarı ile PTT Genel Müdürlüğü’ne atandı. İngilizce bilen Kenan Bozgeyik evli ve beş çocuk babasıdır.