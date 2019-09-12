Kenan Evren kimdir? Kenan Evren kaç yaşında öldü?

12 Eylül 1980 darbesinin başrolündeki isim Kenan Evren’di… İşkenceler, idamlar, faili meçhuller, sürgünlerin yanı sıra sansür ve yasaklarla hatırlanan bir dönemin Cumhurbaşkanlığı’nı yapan Kenan Evren kimdir merak ediliyor. İşte hayatı ve bilinmeyenleri…

KENAN EVREN KİMDİR?

Kenan Evren, 1917 yılında Manisa ilinin Alaşehir ilçesinde doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Alaşehir, Manisa, Balıkesir, İstanbul’da sürdürdü ve Maltepe Askerî Lisesi’nden mezun oldu.

1938 yılında Kara Harp Okulu’nu, 1949 yılında Harp Akademisi’ni bitiren Kenan Evren topçu subayı ve kurmay subay olarak silahlı kuvvetlerin çeşitli kademelerinde görev yaptı.

Dokuzuncu Kore Türk Tugayı’nda önce Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğü, sonra Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan sonra 7 Mart 1978’de Genelkurmay Başkanlığı’na atandı. Bu görevi sırasında 12 Eylül 1980’de gerçekleştirilen askerî darbeyle diğer görevlerinin yanı sıra Milli Güvenlik Konseyi ve Devlet Başkanlığı’nı da üstlendi.

7 Kasım 1982’de halkoyuna sunulan ve kabul olunan Anayasa ile Türkiye’nin yedinci cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. 9 Kasım 1989’da görev süresini tamamlayarak cumhurbaşkanlığından ayrıldı.

Sekine Evren ile evlenen Kenan Evren üç çocuk babasıydı.

Kenan Evren, 9 Mayıs 2015’te, tedavi gördüğü Gülhane Askerî Tıp Akademisi’nde 98 yaşında vefat etti.