Kim Milyoner Olmak İster’de toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 baraj var. Yarışmacı baraj sorularını doğru yanıtladığında o ana kadar kazandığı ödül her halükarda onun oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

SORU: Kenan Ülkesi veya Kenan Diyarı olarak bilinen tarihi bölge nerededir?

CEVAP: C. YAKIN DOĞU

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE JOKER HAKLARI

1) Telefon Joker Hakkı: Yarışmacının başvuru yaptığı esnada ismini vermiş olduğu 3 arkadaşı içinden dilediği herhangi birini arayıp verilen 30 saniye içinde soru ile ilgili olarak fikir alabilmektedir.

2) Yarı yarıya Joker Hakkı: Yarışmacının bu joker hakkını tercih etmesi durumunda bilgisayar yanlış olan 2 seçeneği rastgele olacak şekilde çıkarır.

3)Joker Hakkı: Yarışmacının bu joker hakkını tercih etmesi durumunda seyircilere verilmiş olan el bilgisayarı ile sorunun cevap hakkında bir seçimde bulunurlar. Seyircilerin vermiş olduğu bu cevaplar, grafik olarak yarışmacıya yansıtılır.

4) Çift Yanıt Joker Hakkı: Yarışmanın eski bölümlerinden farklı olarak yarışmacıya verilen bu joker hakkı sayesinde yarışmacı soruya 2 kez yanıt verme hakkına sahip olmaktadır. Bununla birlikte bu joker hakkını kullanan yarışmacılar çekilemez ve yine bu jokeri yalnızca 7. sorudan sonra kullanma hakkına sahiptirler. Aynı zamanda çift yanıtın kullanımı esnasında verilen ilk cevabın yanlış olması durumunda yanıt gri renk kullanılarak gösterilir.