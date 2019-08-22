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Kendini kayyum diye tanıttı, dolandırıcılık yapmaya çalıştı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kendisini kayyum olarak tanıtıp oto galericiyi dolandırmaya çalışan bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

18:55 -
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Kendini kayyum diye tanıttı, dolandırıcılık yapmaya çalıştı

Edinilen bilgilere göre, M.S. isimli şahıs Çerkezköy Belediyesi'ne kayyum olarak atandığını belirterek, bir oto galeriden lüks marka bir otomobil almaya çalıştı. Oto galeri şirket yetkililerinin durumdan şüphelenmesi sebebiyle durum polis ekiplerine ihbar edildi.

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KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekipleri yaptıkları kısa bir araştırmanın ardından şahsın daha önceden dolandırıcılık suçundan araması olduğunu belirledi. Kendine özel kart çıkartan ve kendisini ilçede Maliye Bakanlığına bağlı Mali Denetmen olarak göreve başlayacağını ifade eden şahıs kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. İHA

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