Kendisine çarpan minibüsün altında 1 kilometre sürüklendi

Olay, Ankara Yolu Caddesi üzeri Gökdere Bulvarı mevkinde meydana geldi. Suriyeli Ahmad K. idaresindeki 16 AAG 064 plakalı minibüs, Ankara Yolu Caddesi’nde 87 yaşındaki Ferhat Sultansu’ya çarparak sürüklemeye başladı.

SELEKTÖR YAPTILAR DURMADI, ÖNÜNÜ KESTİLER

Kazayı fark etmeyen Ahmad K’nin yoluna devam ettiğini gören arkasındaki bir otomobil sürücüsü, selektör yaparak bu kişiyi durdurmaya çalıştı. Yaklaşık bir kilometre ilerleyen Ahmad K’nin durmaması üzerine minibüsün önünü kesen otomobil sürücüsü, aracın altında bir kişinin sürüklendiğini söyledi.

OLAY YERİNDEN KAÇAN SURİYELİ SÜRÜCÜ EVİNDE YAKALANDI

Ağır yaralanan Ferhat Sultansu, çevredekilerin de yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polisler gelmeden önce yol kenarına çekme bahanesiyle aracına binen Ahmad K, olay yerinden kaçtı. Ekiplerin evinde gözaltına aldığı bu kişi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (AA-İHA-DHA)