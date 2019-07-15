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Kene tarafından ısırılan genç kadın hayatını kaybetti

Sivas’ta yine kene ısırması sonucu ölüm yaşandı. Geçtiğimiz ay Sivas'ın Hafik ilçesinde de çiftçi Ali Kavak, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

18:03 -
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Kene tarafından ısırılan genç kadın hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Sarıyar köyünde ikamet eden Ayşe Akgül isimli 21 yaşındaki genç kadın, vücuduna yapışan keneyi çıkartmak için Yıldızeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada kenenin çıkartılmasının ardından rahatsızlanan kadın, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakım servisinde tedavi gören Akgül, bugün hayatını kaybetti. Akgül’ün cenazesi bugün yakınları tarafından hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere Yıldızeli ilçesi Sarıyar köyüne götürüldü.

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Geçtiğimiz ay da Sivas’ın Hafik ilçesinde çiftçi Ali Kavak, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. İHA

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