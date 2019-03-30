Kent anayasası hazırlanıyor

ADAYLAR ANLATIYOR

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Bodrum'un standartlarının belirleneceğini ve yatırım yapmak isteyen herkesin bu standartlara uymak durumunda olacağını söyledi. Aras, “Bir başkan adayı olara kat karşılığı inşaat yapmam derken, Bodrum'a ilişkin bakış açımı ortaya koyuyorum. Bodrum'un lokomotif sektörü turizmdir. Turizm iyi yapılırsa, inşaat dahil tüm sektörler daha fazla kazanır. İnşaata ve yatırıma kesinlikle karşı değilim. Ancak, Bodrum'un ortak değerlerine aykırı yatırımların da karşısında duracağım. Bir turizmci olarak ben doğayı, çevreyi, denizi ve insanı severim. Bunlar sizin için değerli değilse iyi bir turizmci değilsinizdir” diye konuştu.

DOĞRU PROJELER ŞART

Ahmet Aras şunları söyledi: “Bodrum'u doğasıyla, koylarıyla, değerleriyle korumamız gerektiğine inanıyorum. Bodrum'da turizm ekonomisinin artarak gelişmesinin tek yolunun bu olduğunu biliyorum. Doğru proje olduğu sürece arkasındayım. Yanlış projeye ise kesinlikle geçit vermeyeceğim. Bu konuda duruşumuz net. Bodrum'da çok büyük bir değişimi başlatacağız. Kent Anayasası için hazırlıklarımız sürüyor. Bodrum'da bundan böyle kaçak yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz. Niyetimiz Bodrum'a gelen yatırımcıya asla zorluk çıkarmak değil, yol göstermektir. Onlar da kazansın, Bodrum da… Artık daha fazla zarar görmesin. En başta bunu yapacağız.”

Belediye kapısında beklenmeyecek…

CHP Adayı Ahmet Aras, “Bodrum'da belediyecilik hizmetlerini de çağın gereklerine uygun hale getireceğiz. Hizmetleri halkın ayağına götüreceğim. Uzak mahallelerde belediye birimleri oluşturacağım. Belediye içinde insanların değil, evrakların dolaşacağı bir sistem kuracağım. Sistemi iyi biliyorum” dedi.