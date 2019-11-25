Kenti karıştıran şüpheli zarf: 5 kişi hastanelik oldu

İlginç olay, dün akşam saatlerinde, Aksaray şehir merkezindeki Hamidiye Mahallesi’ne bağlı bir evde meydana geldi.

İfadesine göre; 1 haftadır İstanbul’da olan ve dün Aksaray’a dönen İlyas Köse, iş yerinin kapısının altından atılan isimsiz zarfı gördü.

ZARFI EVİNDE AÇTI!

Köse, zarfı yerden alıp, evine gitti. Evde zarfı açan Köse içinde toz olduğunu fark etti.

4 KİŞİLİK AİLE FENALAŞTI

Bir süre sonra İlyas Köse, eşi Emine Köse (38), çocukları Nisa Yağmur (9) ve Kadir Nazım Köse (18) tozdan etkilendi.

İlyas Köse, bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerini arayıp, durumu bildirdi. İhbarla eve gelen polisler, zarftan çıkan tozun şarbon olabileceği şüphesiyle AFAD’a haber verdi.

AFAD OLAY YERİNDE ÖNLEM ALDI

Olay yerine gelen ekipler, binayı tahliye etti ardından da bina önüne dezenfeksiyon işlemleri için arınma çadırı kurdu. Özel kıyafetlerini giyen AFAD görevlileri, dezenfeksiyondan geçtikten sonra bina ile evin içinde kimyasal ve biyolojik madde ölçümü yaptı.

AİLE VE KOMŞULARI DEZENFEKTE EDİLDİ

Ölçüm sonucu herhangi bulguya rastlanılmadı. Köse ailesi bireyleri ile yardıma gelen komşuları Bahtişen Altın (56) özel kıyafet giydirilip, arınma çadırında dezenfekte edildi. 5 kişi, daha sonra sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede karantina noktasına alınan 5 kişinin tedavisinin sürdürüldüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

EVİN KAPISI MÜDÜRLENDİ

Öte yandan zarftan çıkan tozdan alınan numune, AFAD ekiplerince incelenmek üzere Ankara’ya gönderildi. Ailenin kaldığı evin kapısı ise tozun ne olduğu belirlenene kadar mühürlendi.

POLİS, ZARFTAKİ PARMAK İZİNİ İNCELİYOR

Polisin zarf üzerindeki parmak incelemesine devam ettiği öğrenildi.

TÜM KOMŞULARI TAŞINDI

Öte yandan, İlyas Köse’nin zarfı açtığı evinin bulunduğu apartmanda oturanların çoğunluğu, toz üzerinde yapılan inceleme sonuçlanana kadar akrabalarının yanına gitti.

KAPICI YAŞANANLARI ANLATTI

Apartman görevlisi Şener Keskin, İlyas Köse’nin oturduğu evin mühürlendiğini, bina sakinlerinin büyük bölümünün geçici olarak akrabalarının yanına yerleştiğini söyledi. Keskin, dün yaşananları şöyle anlattı:

”Dün akşam, saat 19.00 sıralarında, binaya çöpleri almaya geldiğimde ambulans ve polis ekipleri vardı. Ailenin rahatsızlandığını ve hastaneye kaldıracaklarını söylediler. Daha sonra AFAD tarafından arındırma çadırı kuruldu. İlk önce binada siyanür olduğu söylendi. Daha sonra mektup olayı meydana geldi. Mektubun içinden toz çıktığı söylendi. Tozun ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Tüm binada büyük panik oldu. Henüz bu konu ile ilgili yetkilerden bilgi alamadık. Bir kimyasal madde olduğu söyleniyor. Ne olduğu açıklanmadı. AFAD ekipleri, detaylı bir araştırma yaptı. Ailenin evi mühürlü. Binada şu an da sakinlik hakim.” (DHA)