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Kepçeyle kazı yaparak define aradı! Suçüstü yakalandı

Konya'da, define aramak için kepçeyle izinsiz kazı yaptığı tespit edilen V.K. jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

21:35 -
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Kepçeyle kazı yaparak define aradı! Suçüstü yakalandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selçuklu ilçesi Ulumuhsine Mahallesi Ulukoyak-Hüyük mevkiinde define aramak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, 5 ayrı noktada 10 metre derinliğinde kepçeyle çukur kazıp, arama yapan V.K.’yı suçüstü yakaladı.

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V.K. gözaltına alınırken, jandarma tarafından el konulan kepçe otoparka çekildi. V.K., Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı üzerine ifadesinin ardından serbest bırakıldı. DHA

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