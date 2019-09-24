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Keşan’da 1 ton 350 kilo kaçak midye ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta, yasa dışı yollardan Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton 350 kilo kaçak beyaz kum midyesi ele geçirildi.

09:32 -
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Keşan’da 1 ton 350 kilo kaçak midye ele geçirildi

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Orhaniye köyü yakınlarında şüphe üzerine H.P. yönetimindeki 77 AP 926 plakalı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada yasa dışı yollardan Yunanistan’a götürülmek istenen piyasa değeri yaklaşık 75 bin lira olan 1 ton 350 kilo beyaz kum midyesi ele geçirildi. Midyelere el konulurken, H.P. gözaltına alındı.

Midyeler, teslim edildikleri Tarım ve Orman Keşan İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi’nde denize döküldü. H.P. ise hakkında ‘Su ürünleri kanununa muhalefet’ suçundan yasal işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)

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