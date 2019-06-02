Keskin’de oy verme işlemi sırasında arbede yaşandı

Keskin ilçesinde seçmenler yeniden sandığa gidiyor. İlçedeki eğitim kurumlarına kurulan 23 sandıkta seçmenler sabah saat 08.00'de oy verme işlemine başladı.

Halk Eğitim Merkezi Salonundaki 1021 No’lu sandıkta okuma yazma bilmeyen yaşlı bir kadının yanındaki refakatçiye sandık başkanı tarafından izin verilmeyince sandık görevlileri, müşahitler ve seçmen arasında arbede yaşandı.

Olaya hemen müdahale eden polis ve bekçiler seçim görevlileri dışındaki kişileri dışarı çıkarttı. Halk eğitim Merkezine çok sayıda polis takviye edildi.

KESKİN'DE NE OLMUŞTU?

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde de 31 Mart'ta gerçekleştirilen belediye başkanlığı seçiminde ise yarış İYİ Parti'li Necati Alsancak ile AKP'li Dede Yıldırım arasında geçti. İYİ Parti'li Alsancak 1806 oyla seçimi önde tamamlarken, AKP adayı Dede 1800 oy aldı. AKP'nin Keskin'de 9 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddiasıyla YSK'ya yaptığı başvuru, kabul edildi. YSK tarafından ilçede seçimin yenilenmesine karar verildi.