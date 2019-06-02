Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Keskin’de oy verme işlemi sırasında arbede yaşandı

YSK kararı ile Denizli'nin Honaz, Kırıkkale'nin Keskin ve Artvin'in Yusufeli ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki seçmenler, yarın yeniden sandık başına gidiyor. Seçimlerin yenilendiği 3 ilçeden biri olan Keskin'de oy verme işlemi sabah saat 08.00’de başladı. Oy verme işlemi sırasında 1021 No’lu sandıkta arbede yaşandı.

13:08 -
Haberler Gündem

Keskin ilçesinde seçmenler yeniden sandığa gidiyor. İlçedeki eğitim kurumlarına kurulan 23 sandıkta seçmenler sabah saat 08.00'de oy verme işlemine başladı.

FOTO:İHA

Halk Eğitim Merkezi Salonundaki 1021 No’lu sandıkta okuma yazma bilmeyen yaşlı bir kadının yanındaki refakatçiye sandık başkanı tarafından izin verilmeyince sandık görevlileri, müşahitler ve seçmen arasında arbede yaşandı.

FOTO:İHA

Olaya hemen müdahale eden polis ve bekçiler seçim görevlileri dışındaki kişileri dışarı çıkarttı. Halk eğitim Merkezine çok sayıda polis takviye edildi.

KESKİN'DE NE OLMUŞTU?

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde de 31 Mart'ta gerçekleştirilen belediye başkanlığı seçiminde ise yarış İYİ Parti'li Necati Alsancak ile AKP'li Dede Yıldırım arasında geçti. İYİ Parti'li Alsancak 1806 oyla seçimi önde tamamlarken, AKP adayı Dede 1800 oy aldı. AKP'nin Keskin'de 9 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddiasıyla YSK'ya yaptığı başvuru, kabul edildi. YSK tarafından ilçede seçimin yenilenmesine karar verildi.

Son güncelleme: android-time 13:24 02.06.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more