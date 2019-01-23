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Kestiği ağaç sonu oldu!

Burdur'un Kemer ilçesinde Muhammet Aldemir (23), kestiği ağacın kırılan dalının başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

23:23 -
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Kestiği ağaç sonu oldu!

Olay, öğleden sonra Kemer’e bağlı Akçaören köyünde meydana geldi. Muhammet Aldemir´in motorlu testereyle kestiği ağaç devrilirken, sürtünme sırasında dallardan biri koptu. Aldemir, kopan dal parçasının başına isabet etmesiyle ağır yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

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Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde çok kan kaybettiği belirlenen Muhammet Aldemir’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Aldemir’in cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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