Kıbrıs Taşkent haritada nerede? Suriye ile Taşkent arası ne kadar?

KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen bir cismin Suriye füzesi çıkması ile birlikte Taşkent nerede, Suriye'ye uzak mı merak konusu oldu. İşte Kıbrıs Taşkent ve Suriye'niin haritadaki yeri...