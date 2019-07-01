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Kıbrıs Taşkent haritada nerede? Suriye ile Taşkent arası ne kadar?

KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen bir cismin Suriye füzesi çıkması ile birlikte Taşkent nerede, Suriye'ye uzak mı merak konusu oldu. İşte Kıbrıs Taşkent ve Suriye'niin haritadaki yeri...

12:10 -
Haberler Gündem
Kıbrıs Taşkent haritada nerede? Suriye ile Taşkent arası ne kadar?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Taşkent köyü bölgesinde büyük patlamalar ve beraberinde yangın meydana geldi. Taşken’te düşen cismin Suriye füzesi olduğu analşıldı.Taşkent ve Suriye’nini haritadaki konumunu aşağıda görebilirsiniz.

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