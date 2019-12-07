Kıbrıs töreninde Atatürk’ü de ‘unuttular’ Ecevit’i de!

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Marmaris Kaymakamlığı tarafından Armutalan Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 51 gaziye “Madalya ve Beratı Tevcih Töreni'nde Atatürk krizi yaşandı.

Barkovizyon gösterileriyle gerçekleşen törende Atatürk posterinin asılmayışı, yapılan dualarda Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte harekatı gerçekleştiren Bülent Ecevit ve Rauf Denktaş'a yer verilmemesi tepkilere yol açtı.

KIBRIS GAZİLERİ SİNİRLENDİ

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy yaptığı konuşmada, “Kıbrıslı soydaşlarımızın yaşadıkları zulüm ve baskıları unutmak mümkün değil. Kahramanlıkların bir tanesi de Kıbrıs Barış Harekatı'dır. Kıbrıs bugün barışa ve huzura şehit ve gazilerimizle kavuşmuştur” dedi.

Kaymakamın konuşmasında harekatı gerçekleştiren Bülent Ecevit ile Rauf Denktaş'ın isimleri anmaması gazilerin tepkisini çekti. “Yine aynı şeyler yapılıyor, ayıp artık” türünden seslerin yükselmesi üzerine hemen plaket törenine geçildi.

KAYMAKAM ORTALIĞI YUMUŞATMAYA ÇALIŞTI

Plaket törenine geçildiği sırada tepkileri dindirmek için barkovizyona Atatürklü Türk bayrağı yansıtıldı.

Plaketler dağıtılıp, toplu fotoğraf çekimi için gazileri sahneye davet eden Kaymakam Aksoy, “Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını ilelebet unutmayacağız, saygıyla anacağız” dedi. Bunun üzerine salondan “Yeni mi akıllarına geldi? Bülent Ecevit ve Rauf Denktaş'a da birer rahmet esirgendi” sesleri yükseldi.

BİR GAZİ UNUTULDU

Plaket töreni sona erdikten sonra kendisine plaket verilmemesini protesto eden Ahmet Gül isimli gazinin salonu terk etmesini arkadaşları engelledi.

Kaymakam Şevket Aksoy'un yanına zorlukla ve arkadaşlarının yardımıyla gelen Ahmet Gül kendisine neden plaket verilmediğini sorunca ana listede adı olmasına rağmen tören listesine adının alınmadığı ortaya çıktı.

Gül'e plaketi daha sonra takdim edildi.