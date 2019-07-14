Kıbrıs’ta arama yapan Türkiye’nin ilk sondaj gemisinin adı nedir? (KPSS 2019)

Fatih, önceki adıyla Deepsea Metro II, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın sahibi ve işletmecisi olduğu ultra derinsu sondaj gemisidir. KPSS’nin bugün yapılan Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavında Fatih Sondaj Gemisi Kıbrıs’ta arama yapan Türkiye’nin ilk sondaj gemisinin adı nedir? şeklinde soruldu.

2011’de Güney Kore’de inşa edilen gemi, 229 m uzunluğundadır. Denizlerde 12.120 m (40.000 ft) derinlikte sondaj yapabilmektedir. Mart 2016’da $210 milyon bedelle Chalfont Shipping’e satıldı. Bermuda bayrağı taşıyan ve 2017’de Norveç merkezli Odfjell Drilling’den satın alınan gemi, Türkiye’nin ilk sondaj gemisi oldu. Mayıs 2018’de adı Fatih olarak değiştirildi