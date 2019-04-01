Kılıçdaroğlu: Bütün MYK’yı İstanbul’a gönderdik

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

İstanbul’a da bahar gelecek. Orayı da adım adım takip ediyoruz. MYK üyelerinin tamamını İstanbul’a gönderdik. 48 saat sandıklarda bekleyeceğiz. Ekrem Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağız.

Ankara’dan İstanbul’a selam gönderelim. Dualarımızı gönderelim. Ben biliyorum orayı da alacağız ve destan yazacağız. Biz Türkiye kazandı diyoruz. Mansur Başkan’a oy vermeyen kardeşlerim de diyecekler ki iyi ki Mansur başkan kazandı. Ankara kazandı diyecekler.

Antalya’yı aldık. Mersin’i aldık. Adana’yı aldık. Pek çok yeri kazandık. Zafer demokrasinin zaferidir. Zafer halkın zaferidir. Zafer kardeşliğe susamışların zaferidir. O nedenle biz bunu halkın zaferi olarak kabul ediyoruz. Başarı herkesin başarısıdır.