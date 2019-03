Kılıçdaroğlu: AKP reklamlarında CHP’li belediyelerin olduğu yerleri kullanıyor

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

CHP olarak çalışıyoruz, hazırlıklar çok önceden tamamlanmıştı. Yaptığımız çalışmaları hayata geçiriyoruz. Gayet güzel, gayet umutlu gidiyor.

Eğer rakipler birisini söylemleriyle yenemiyorlarsa, iftira atarak yoluna devam etmek istiyorlar.

“BUGÜN GELİNEN DURUMUN SORUMLUSU ÜLKEYİ YÖNETENLER”

Kılıçdaroğlu, “CHP’nin daha önce seçim kazanamadığı yerlerde iddialıyız diyor musunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Kesinlikle iddialıyız. Farklı bir atmosfer var. Vatandaşlar 17 yıllık sürecin sonunda neyle karşılaştıklarını görüyorlar. Bir aileyi derinden vuran sorun o ailenin yaşam standardının düşmesidir. Siz bir fileyi 100 liraya doldururken, aynı fileyi bugün 200 liraya dolduramıyorsanız sorun var demektir. Ciddi bir sorun var. Bugün gelinen durumun sorumlusu bu ülkeyi yönetenler.

Vatandaşım gerçekleri görüyor ve yaşıyor. İşsizlik var. Türkiye’nin en temel sorunu işsizliktir. 8 milyona dayandı işsiz sayısı. Bunların büyük bir kısmı üniversite mezunu olanlar. Eğer bir evde işsiz varsa o evde huzur yoktur.

“BELEDİYELERİMİZİN YAPTIKLARINI VATANDAŞ GÖRÜYOR”

Bizim büyükşehir belediye başkanımızın olduğu yerlerde ekonomik kriz, diğer yerlere göre daha ağır hissedilmiyor. Kırsal kesimden etin, fidanların satın alınması ve kentliye sunulması gibi uygulamalar var. Bu uygulamalar istihdam yaratıyor, üretime destek veriyorsunuz. Başka partilerin belediye başkanları yurt dışından ithal ediyorlardı ama biz Türkiye’de yaptırıyoruz. Bizim belediyelerimizin yaptıklarını vatandaş görüyor.

“CHP’Lİ BELEDİYELERİN OLDUĞU YERLERDE HUZUR VAR, BEREKET VAR”

Bizim belediyelerimizde asgari ücret net 2200 lira, diğer belediyelerde 2020 lira. Biz bunu taahhüt ettik ve veriyoruz. Büyükşehirlerdeki asgari ücret 2020 lira ama Ekrem Bey ve Mansur Bey kazandıklarında 2200 lira olacak. İki ücret arasındaki fark, asgari ücretli için yüksek bir bedeldir. Biz hiç kimsenin işine son vermeyeceğiz diyoruz, bu güveni de veriyoruz. CHP’li belediyelerin olduğu yerlerde huzur var, bereket var, karşılıklı anlayış var, hiç kimsenin ötekileştirilmemesi var.

“AKP, REKLAMLARINDA CHP’Lİ BELEDİYELERİN OLDUĞU YERLERİ KULLANIYOR”

AKP, televizyonlarda yayınlanan reklamlar yapıyor. Reklamlarında, CHP’li belediyelerin olduğu yerleri kullanıyor. Neden? Çünkü insanlar sokaklarda geziyorlar, yeşillik var, sevgi var, hoşgörü var.”

“ÇIKARDIĞIMIZ ADAYLAR, ARKASINDA BİR BAŞARI HİKAYESİ OLAN ADAYLAR”

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Referandum sürecinde seçmenimizi kırdık. Bunun kabahati bize ait. Onu kendi içimizde çözdük. Anlattık, neden, nasıl olduğunu. Çıkardığımız bütün adaylar kamuoyunun ilgisini çeken, sevilen, bir şeyler yapmak isteyen, dürüst, kenti kucaklayan, arkasında bir başarı hikayesi olan adaylar. Dolayısıyla bu adayların seçilmesi başlı başına güzel bir olay. Bizim tabanımız, sadece CHP’liler değil, AKP, MHP, Saadetliler de iyi bir aday gördüklerinde gidip oy vereceklerdir.

Yerel seçimlerin farklı bir özelliği var. Normal seçimlerde milletvekili seçiyorsunuz. Şimdi kenti yönetecek olan kişiyi seçiyorsunuz. Bilgisi, birikimi, kente, insanlara nasıl yaklaştığı gibi bütün bu ayrıntılara kentli bakar ve gidip oyunu verir.”

“EKREM İMAMOĞLU, BEYLİKDÜZÜ’NÜ BÜTÜN İSTANBUL’A TANITTI”

Kılıçdaroğlu, “Ekrem İmamoğlu’nu nasıl buluyorsunuz?” sorusuna, şöyle yanıt verdi:

“Çok iyi buluyorum. Ekrem Bey, başarılı bir belediye başkanlığı yaptı. Beylikdüzü’nü bütün İstanbul’a tanıttı. Kültür merkezleriyle, kreşleriyle, spor tesisleriyle, parklarıyla bunu yaptı. Kentin gençlerini sporla, kültürle tanıştırdı. Gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtulması için öze projeler geliştirdi. Yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık yaptı oralara daha çok hizmet götürdü.

Şöyle bir strateji izledik. Özellikle ana kentlerde, eğer bir belediye başkanı bir ilçede başarılı olmuş ve o başarısı ilçenin dışına doğru taşmaya başlamışsa onu aldık büyükşehir belediye başkan adayı yaptık. Ekrem Bey böyledir.

Bursa’da Mustafa Bozbey, şimdi bütün Bursa’yı Nilüfer gibi yapacak. Antalya’da Muhittin Böcek, Adana’da Zeydan Karalar… Bakıldığı zaman yerel yönetimlerde başarılı olmuş, insanların ihtiyaçlarını kavrayabilen adaylar. Sevilen ve güven duyulan bir insanı kentin başına getirdiğiniz zaman kent mutlu oluyor.

“EKREM İMAMOĞLU’NUN BAŞARILI OLACAĞINA YÜZDE 100 İNANIYORUM”

“İstanbul’da bu seçimde kazanacak mısınız?” sorusuna yönelik olarak şunları kaydetti: “Karadeniz’e gittim. Karadeniz’de bir Ekrem İmamoğlu fırtınası var. Sadece İstanbul’da değil. Ekrem İmamoğlu gerçekten başarılı bir arkadaşımız. Kullandığı dil, yaptığı çalışmalar… Başarılı olacağına yüzde 100 inanıyorum. Sandıkta milletle ittifak yapacağız.

Geçmişte AKP’ye oy veren kardeşimiz, düşünecek ve diyecek ki “25 yıldır yönetiyorlar bu kenti, hiçbir sorun çözülmedi. Sorunlar kangren haline geldi.” Ekrem İmamoğlu 5 yılda farklı bir İstanbul yapacak. Yaşanabilir bir İstanbul olacak. Ekrem Bey, ben 5 yıl içinde 150 bin kişiye istihdam yaratacağım dedi. Binali Bey itiraz etti, “belediyelerin sorunu değildir” diye. Ekrem İmamoğlu, “Ben 200 bin kişiye istihdam yaratacağım” deyince Binali Bey “Ben 500 bin kişiye yaratacağım” dedi. Niye yaratmadın? Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığı yaptın, yaratsaydın. Ekrem İmamoğlu 200 bin kişiden daha fazla istihdam yaratacaktır.

“HİÇBİR BELEDİYEMİZE ÖZEL BİR SUÇLAMA YAPAMIYORLAR”

CHP’li belediyelerin olduğu yerlerle diğer belediyelerin olduğu yerleri kıyaslayın. Gidip gezdiğiniz zaman bunları görebiliyorsunuz. Eskiden grev olmuş, çöpçüler grev yapmışlar toplamamışlar. Geçmişe takılıp kalma yerine gelecekte neyi planlayacağız? Şu anda hiçbir belediyemize özel bir suçlama yapamıyorlar. Hepsi çalışkan. Kültürü, sanatı, sporu, yeşil alanı, güzel insanları var, bütün bunların hepsini CHP’li belediyeler yapıyor. Üstelik bütün engellemelere rağmen yapıyorlar.

“MANSUR YAVAŞ ANKARA’YI ALACAK”

Mansur Yavaş’la ilgili sahte senet iddialarına yönelik, şunları söyledi: “Bunların hepsi hikaye. Mansur Yavaş Ankara’yı alacak bunu içlerine sindiremiyorlar. Teklif ettiler gel bizden aday ol diye, olmadı. Ne söylerlerse söylesinler Mansur Yavaş Ankara’yı kazanacak.

Suçlamaların hiçbir değeri yok. Suçlamayı yapan kişi çocuk tacizcisi, şimdi siz bunun sözüne mi güveneceksiniz? Hayır. Mansur Yavaş’ın saygın bir kişiliği var. Temiz bir siyasetçi. Böyle bir kimliği var. Ankara’yı alacağız, İstanbul’u, Bursa’yı, Adana’yı, Mersin’i alacağız. İYİ Parti, Balıkesir ve Manisa’yı inşallah alacak. Türkiye’de yerel yönetimler konusunda üretimin ve üretmenin ne kadar değerli olduğunu geniş kitlelere aktaracağız. Vatandaş bizim diğer belediyelerde yaptığımız hizmeti gördü. Nefes almak için Kadıköy’e, Maltepe’ye, Kartal’a geliyor. “Benim yaşadığım yerde niye bu atmosfer yok” diyor.”

“BEDAVA ÜRÜNLERİ PARAYLA SATTILAR”

CHP lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “17 yıl bir iktidarı omuzlarında taşıdılar. Vergi ödediler, borç ödediler… Her şeyi yaptılar. 17 yıl sonra bir insanı soğan kuyruğuna sokarsanız bu olmaz. Antalya’da tarımla uğraşan bazı çiftçiler TIR’larla yardım yaptılar; biber, domates, soğan… Bedava verdiler, “götürün bunları vatandaşlara verin” diye. Getirdiler bunları fakir millete parayla sattılar. Bu işte bir vicdan muhasebesi yaptılar mı? Yüzün kızarmadı mı, utanmadın mı sen?

“HALKTAN KOPUK LALE DEVRİ’Nİ YAŞAYAN SARAY SOSYETESİ”

Çok güzel şeyler olacak, kazanacağız. Miting, anket vs.. bunları bir kenara bırakıyorum. Vatandaşın arasındayım, esnafla, çiftçilerle bir araya geliyorum. Daha önce AKP’ye oy verdim ama yemin billah artık oyum sizin diyen vatandaşlar görüyorum. Gerçek bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmış durumda. Saray’da oturan birinin halkın sorunlarını çözmesi mümkün değil. Halktan kopuk Lale Devri’ni yaşayan bir saray sosyetesi. Ne anlar yoksulun halinden, hayatında yoksulluk görmemiş. Onlar çok lüks gıda maddeleri tüketiyorlar. Onların yaşamı ile halkın yaşamı arasında derin uçurumlar var. O uçurumları kapatmak da bizim görevimiz.”

“Olağanüstü kurultay çağrısı”yla ilgili olarak, “Her yerde ve her ortamda demokrasiyi savunuruz. Bu seçimlerde başarıyı yakalayacağız. Önemli olan verilen sözlerin yerine getirilmesidir. Her mahalleye kreş açacağım deyip koltuğa oturduktan sonra her mahalleye kreş açmazsanız olmaz. Bizim çılgın projelerimiz yok.” diye konuştu.

“MİLLET SEÇİMDEN YORULDU”

“Eğer İstanbul ve Ankara’yı kazanırsanız, erken seçim çağrınız olur mu?” sorusuna, “Koltuklarım sallanır diye korkuyorlar. Bu bir yerel seçim. Bunu getirip “oylarımız düşerse genel seçim iddiasında bulunacaklar bu da beka sorunu yaratacak” diye… Bana göre uyduruk bir söylem. Bu söylediğim belediyeleri Allah’ın izniyle alacağız, başkanlarımız gelecekler o görevleri yapacaklar. Belediye başkanının başarısını görmeden seçim istemek fırsatçılıktır. O da doğru değildir. Millet seçimden yoruldu. Neredeyse her yıl bir seçim. Yeter artık. Toplumun seçtiği kişileri bir değerlendirmesi lazım.

Kentsel dönüşümde insanları sürüyorsunuz olduğu yerden. Gecekonduda oturuyorsa orada bir rant varsa, o rant her şeyden önce gecekonduda oturanın hakkıdır.

“BORÇ ALARAK GÜNÜ KURTARMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Kılıçdaroğlu, beka meselesiyle ilgili olarak şunları söyledi, “Bir ülkenin bir beka sorunuyla karşılaşmasının temel yolu üretimden koparılmasıdır. Osmanlı’nın batışı böyledir. 2 Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor. Üretimden koparılan bir Türkiye var. Borç alarak günü kurtarmaya çalışıyorlar. Damat bey başta olmak üzere. Devletin hazinesinin başına, tepedeki adamın damadı gelir mi ya? Hanedan mı burası? Herkese kibirle bakıyor.

Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası, 20 milyar dolarlık bir fabrika. Dünyadaki 5 büyük fabrikadan birisidir. Katar ordusuna peşkeş çekildi. Biz itiraz ediyoruz, Bahçeli itiraz etmiyor. Ben bunu gündeme getirdiğimde Erdoğan 50 milyon doları bulamadık diyor. 9-10 tane uçağın var. Birini sat, 50 milyon doları rahatlıkla bulabilirsin. Bana 1 hafta süre verin, ben bulayım. Ama Katar ordusuyla yaptığınız anlaşmayı iptal edin. Sonra kalkıp beka sorunu var diyorlar. Beka sorunu sizin koltuklarınızda başka bir yerde değil.”

Akit TV muhabirinin Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik skandal “idam” söylemlerine yönelik, “Her eleştiriye saygım var ama her sıkıştıklarında idam getireceğiz.. E getirin kardeşim ne konuşup duruyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“YENİ ZELANDA SALDIRISINI KINADIM”

Yeni Zelanda saldırısıyla ilgili olarak, “O konuşmanın bütününü incelediğinizde asla böyle bir sonuç çıkmıyor. Orada ben Yeni Zelanda’daki olayı kınadım, lanetledim. Batı’nın sorumluluğunu hatırlattım. O teröristin yetişmesini sağlayan atmosferi anlattım. Onlar oradan bir cümle aldılar. Onlar, bu teröre karşı tek yürek durdular. Yeni Zelanda halkına, siyaset grubuna teşekkür ederim. Parlamentonun açılışında kuran okundu, ölenler saygıyla anıldı.

Ekrem İmamoğlu da benzer bir şey yaptı. Ölenler için Eyüpsultan cami de mevlüt okuttu. Aynı acı paylaşıldı. Erdoğan da bunun tersini yaptı. Teröristin propogandasını yaptı. Terörist o anları filme aldı, bütün dünya izlesin diye. Erdoğan miting meydanlarında izletti. Tek tek o insanların nasıl öldürüldüğünü… Bu doğru değil.

Sürekli kendisini yenileyen bir CHP var. Dünyanın en eski ve köklü partilerinden birisidir. Avrupa’nın en güçlü sosyal demokrat partisidir. Yeni insanlar, yeni yüzler, yeni düşünceler, çağı yakalayan, çağı aşan düşünceler buradan çıkacaktır” dedi.