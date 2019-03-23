Kılıçdaroğlu Ankara’da

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle;

Sendikalaşma ne yazık ki ülkemizde çok düşük. Bu 1980 darbesinin ürünüdür. Siz bir nevi kaymak tabaka sayılırsınız. Sendikanız var, TİS hakkınız var. Flormar işçileri ne yapsın, bir yıldır bekliyorlar. Burada bir nokta önemli, bir fabrika kapanırken, hak gaspı yaşarken diğerlerinden ses çıkmadı. Özelleştirmeler yapılırken ses çıkmadı. Bunda herkesin payı var.

Kayıt dışı çalışma bir diğer sorun. Bu soruna en temel yanıt sendikalaşma ile verilir.Taşeron işçiler mücadeleden sonra kadroya alındılar. Emeklilik yaşı 65 oldu, vatandaş pirimini ödedi, çalışma süresini doldurdu. Emekli olacak yaşı bekleyeceksin diyor. Gidiyor patrona bana iş ver diyor patron sen yaşlısın diyor. Gidiyor devlete beni emekli et diyor, devlet yaşını bekleyeceksin diyor. Sorun geleceği görememekte.

Taşeronlaşma, 21.yy’ın kölelik düzeni. Taşeronlaşmayı gündeme kim getirdi biz. Belediyelerimizde kadroya geçmelerini sağladık. Biz gündeme taşıdıkça gittiler kadro hakkı verdiler ama zam haklarını ellerinden aldılar. Bu konuda dava açtık, takipçisi olun.

‘EYT KANAYAN YARA’

EYT bir diğer kanayan yara. Bu düzenleme yapılırken yeterli tepki gösterildi mi hayır? Sorun geleceği görememekte. 2008’te çalışanların sırtından düzenleme yapıldı. SGK, Bağkur emeklilerinin aylığı yarıya indirildi. 1000 liranın altında maaş alanlar olduğunu söyledim, itiraz ettiler. Sonra bir baktılar ki var, çıktılar 1000 liranın altında aylık olmasın diye düzenleme yaptılar. Ben isterdim ki bunu sendikalarımız söylesin.

‘İŞSİZ SAYISI 8 MİLYONA DAYANDI’

Asgari ücretin yarısının altında ücret alan 2 milyon 136 bin kişi var. İşsiz sayısı 8 milyona dayandı