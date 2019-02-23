Kılıçdaroğlu eleştirilere yanıt verdi

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları;

“Buradan bütün işçi arkadaşlarıma sesleniyorum 1 Ocak 2019’dan itibaren asgari ücretin 2200 TL olmasını istiyorsan gideceksin CHP’ye oy vereceksin. Antalya aynı zamanda bir çiftçi kenti. Seracıyı terörist ilan eriyor. Ne yaptı bunlar ne yaptı? Eğer bir hata yaptıysa gitti AK Partiye oy verdi. Şimdi o hatasını düzeltecek. Her şeye zam yaparsın, ilaca zam yaparsın bunlara kimse bir şey demez çiftçi neden zam yaptı? Ne yapsın çiftçi zararına mı satsın? Asıl zammı sen yapıyorsun faturayı çiftçiye çıkaracaksın.”

“İzmir Büyükşehir Belediyesi çok güzel projeler yaptı İzmir’de tarım her yıl en az yüzde 7.5 büyüdü. Aynı şeyi Antalya’da yapacağız.”

“Kuyrukların varlık kuyruğu olduğunu söylüyor madem varlık kuyruğu sen de gir o kuyruğa. Bizim derdimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlenmesidir. Onlar ne yaptılar vatandaş pahalı olmasın diye verdi bunlar götürdü tanzim satışa sattılar. Şimdi soruyorum nereye gitti bu para?”

“Zaman zaman eleştiriler yaparım geçen salı günü bir fotoğraf gösterdim. Bir kadın bir çöp kutusunun içinde bir şeyler arıyor. Yanında da Erdoğan’ın fotoğrafı var. Benim içimi acıttı. 21’nci yüzyılın Türkiye’sinde bir tablo bu. Efendim dediler ki bu kadının 4 katlı apartmanı var vs. Kadının yüzü görülmüyor. Kim söylüyor bunu havuz medyası. Bu tablo 21’inci yüzyılın tablosudur ve hiç kimse bunu inkar edemez. İktidar medyasından birisinin çıkıp çöpte kağıt toplayan insanların nasıl geçindiğini sorduğunu gördünüz mü? Bir gün önce bu fotoğraf gazetelerde yer alıyor hiç kimse ses çıkarmıyor. Ben gösteriyorum kıyamet kopuyor”

“Saray’da işsiz yoksul var mı? Saray sosyetesi vardır hiç birinin çocuğu uşsuz değil. Biz bu tabloyu ters düz edeceğiz Allah’ın izniyle. İzmir Büyükşehir Belediyemiz kapılara süt bırakıyor. Süt ihtiyacı olan çocuk kazanıyor. Allah’ın izniyle Antalya’da da yapacağız. Bizim amacımız harkesin kazandığı ve mutluluk içinde yaşadığı bir Türkiye’yi inşa etmek istiyoruz. Antalya Antalya’dan yönetilmelidir. Sizin bir Antalya Büyükşehir Belediye başkanınız var sonu gelmek üzere, yakında görevi bırakacak.”