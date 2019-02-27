Kılıçdaroğlu: Saray’da oturmakla itibar artmıyor

İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından önemli satırbaşları;

“Herkesin işi herkesin aşı olsun…

Belediye başkanınızı seçeceksiniz meydanı da biz yapacağız camiyi de biz yapacağız.

Dışarıdan tütün ithal ediyorlar, canlı hayvan ithal ediyorlar, o kuyruklara varlık kuyruğu dediler. Allah’tan korkmuyorlar. Allah’tan korksalar memleket bu hale gelir miydi. Eğer bu ülkede binlerce çocuk yatağa aç giriyorsa vebali bunların boynuna. Sason’un sadece cevizini sadece balını dillendirmedim. Son zamanlarda çileği de meşhurdur Sason’un.

İşsizlik en temel sorunlarımızdan biridir. Batman için işsizliğin başkenti diyorlar. Diyarbakır’da 587 kişi alınacak bir kuyruk var sonu görülmüyor. Ne olacak bunun sonu, efendim dış güçler yaptı şu yaptı bu yaptı. İyi de bu ülkeyi 17 yıldır dış güçler mi yönetiyor. Cennet gibi bir ülkede cehennemi yaşatıyorlar bize. 3 belediye başkanı ile geldim. size söz verdim ya onlarla beraber geleceğiz Allah’ın izniyle o camiyi de o mahalleyi de açacağız.

Kavgadan uzak duracağız, yerel seçimlerde yeni bir tarih yazacağız. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar doğru CHP’li belediyelerin olduğu yerlere gidiyorlar. Size hizmet etmek hakka hizmet etmektir. Saray’da oturmakla itibar artmıyor. Öyle olsaydı memleketin itibarı çok daha yüksek olurdu. Sizler için çalışacağız mücadele edeceğiz.”