Kılıçdaroğlu: Ben İmamoğlu’na güveniyorum, siz de güvenin | Son dakika haberleri

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kağıthane’de otobüsle vatandaşları selamladı. Daha sonra Kılıçdaroğlu, Kağıthane Nurtepe’de vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu’na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de eşlik etti.

“BU BİR HAK, HUKUK, ADALET, İNSANLIK SEÇİMİDİR”

Kılıçdaroğlu, 23 Haziran da ellerinden alınan hakkın İstanbullular’ın geri vereceklerini temenni ederek konuşmasına başladı. Kılıçdaroğlu, “Size inanıyorum ve size güveniyorum. Sizler demokrasi, hak, hukuk ve adalet mücadelesi veriyorsunuz. Yani insanlık mücadelesi veriyorsunuz. Ayın 23’nde sandığa inanarak gideceğiz, komşularımızı, yakınlarımızı, dostlarımızı alacağız. Hangi partiye oy vermişse vermiş, vatandaşa diyeceğiz ki ‘Ayın 23’ndeki seçimler sıradan bir seçim değil. Bu bir hakkı sahibine teslim etme seçimidir. Bu bir parti seçimi değildir. Hak seçimidir. Hukuk seçimidir. İnsanlık seçimidir.’ diyeceğiz ve götüreceğiz. Hakkın sahibi olan Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğiz. Ekrem İmamoğlu, bu saatten sonra sadece CHP’nin Belediye Başkan adayı değil, 16 milyon İstanbullu’nun belediye başkanıdır. Alnının teriyle kazanmış bir belediye başkanıdır. Kapalı kapılar ardında siyasal baskılarla hakkı, mazbatası elinden alındı. Alınan hakkı İstanbullu götürecek tekrar sahibine yani Ekrem Bey’e teslim edecektir.” diye konuştu.

“EKREM BEY’E OY VERMEMİŞ BİR KİŞİYİ İKNA EDİN”

“Sizden sadece bir şey istiyorum” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Ekrem Bey’e oy vermemiş bir kişiyi ikna edeceksiniz. Bu komşunuz, yakınınız, bakkalınız, kasabınız, yoldaki bir kişi olabilir. Her biriniz bir kişiyi ikna edeceksiniz. Diyeceksiniz ki ‘Haktan yana mısın? Hukuktan yana mısın? Adaletten yana mısın? Gel o zaman şu bozulan adalet terazisini yeniden düzeltelim.’ diyeceksiniz ve ikna edeceksiniz.”

“EKREM İMAMOĞLU ADINA SÖZ VERİYORUM”

Ekrem İmamoğlu adına söz verdiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Ekrem İmamoğlu, İstanbul’u yaşanabilir bir kent haline getirecek. İstanbul’u bir dünya kenti haline getirecek. Caddelerinde sokaklarında uyuşturucunun satılmadığı bir kent haline getirecek İstanbul’u. Ve İstanbul’u yeniden yeşilliklerle, bahçelerle, bağlarla tanıştıracak. Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a yeniden sevgiyi, dostluğu getirecek. Kimsenin ötekileştirilmediği bir kenti yeniden inşa edecektir. Ben ona güveniyorum. Siz de ona güvenin. Engellediler, bir daha seçeceğiz. İptal ederlerse bir daha seçeceğiz. Dünya’ya şu mesajı vereceğiz. Bütün baskılara rağmen, kapalı kapılar ardında kurulan bütün kumpaslara rağmen İstanbul’da İstanbullu demokrasiden yana haktan, hukuktan yana oy kullandı. Ve yeniden İmamoğlu’nu seçti” ifadelerini kullandı.