Kılıçdaroğlu: Her yeri Saray gibi sanıyorlar

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

Bu toplantı seçim sürecinde yaptığım en anlamlı toplantılardan. Kadınların sayısının yüksek olduğu bu toplantıda hitap etme şansı tanıdğınız için teşekkür ederim Kadın erkek eşitliği büyük ölçüde kayboldu. Bunu sağlamak erkeklerden çok sizin göreviniz. Siz birlikte olacak ve birlikte mücadele edeceksiniz. Ancak böyle sonuç alırsınız

AKP’ye oy vermiş kadın kardeşlerime sesleniyorum

Buradan özellikle AKP’ye oy vermiş kadın kardeşlerime seslenmek istiyorum. Sizler gerçekten seçme ve seçilme hakkını güçlendirmek istiyorsanız ortak mücadele edilen bir platformun içinde olmalısınız. Öyle olursa daha güçlü bir Türkiye’yi inşa etmiş oluruz.

8 Mart 1857 yer ABD Newyork… Binlerce kadın tekstil atölyelerinde 16 saat, insani koşullardan uzak çalıştırılıyorlar. Kadınlar bu koşullara karşı hak grevine çıkıyorlar. Kadınları fabrikalara kilitliyorlar, yangın çıkıyor kadınlar yaşamını yitiriyor. Bugün 8 Mart’ı kutluyorsak bu mücadelenin anısına toplanıyoruz.

Bizde 1921 yılında kadınlar 8 Mart’ı kutlamaya başlıyor. Bu tarih her yıl sizin yeni hak talep etme tarihiniz olmalı. Atatürk bu toprakların yetiştirdiği ender devlet adamlarından birisidir. Kadınlara onun kadar değer veren bir lider var mıdır bilmiyorum.

Cumhuriyet aslında bir kadın devrimidir

Atatürk 1934 yılında kadınlar için seçme ve seçilme hakkının verilmesini sağlamıştır. Bu hak yıllar sonra diğer ülkelerde hayata geçirilmiştir. Cumhuriyet kurulduğunda kadınlarda okuma oranı binde 8, erkeklerde yüzde 5-6

Kurtuluş Savaşı’nda emek veren kadınları düşünün. ‘Cumhuriyet aslında bir kadın devrimidir’ dedi başkan, evet aynen böyledir. Kadının okuduğu bir toplumun yaşam standartları yüksek olur. Ben bir salı toplantısında çöpten birşeyler toplayan kadını göstermiştim. Böyle binlerce insanımız var. Bir gün önce gazetelerde yer aldığında kimsenin kılı kıpırdamadı. Hem diyeceksiniz ekonomimiz şahlanıyor bu çöpten yemek toplayan insanlar gerçeği nedir. 6 milyon kişi sokaktan geçiniyor

Uşak’ta miting sonrası arabaya binmeden önce bir kadın beni çağırdı. Hasta yatağımdan kalktım senin için geldim dedi. Benim bir çocuğum var Türkçe öğretmeni ama bir türlü öğretmen olamadı. Niye çıkarmıyorsunuz diye bana sitem etti

Her yeri Saray gibi sanıyorlar

Ekonominin gidişatı en çok yoksul mutfağını vuruyor. Hayattan ve gerçeklerden kopuk bir anlayış ülkeyi yönetiyor. Saray’da oturarak halkı anlayamazsınız. Her yeri Saray gibi sanıyorlar. Saray’da herkesin işi gücü var. Hayatlarında yoksulluk nedir hiç görmediler. En iyi okullarda okudular. Onlar sizi anlayamazlar sizler de onları anlayamazsınız. Bu tabloyu değiştirmek kadınların elinde. Kadınların azmine güveniyorum kararlılığına da güveniyorum.”

Stadyumda iş kuralar çekiliyor

Yoksulları, çiftçi daha fazla ezdiler. 7 milyonu aşan bir işsizimiz var. Stadyumda kuralar çekiliyor. Ben bunları size anlatıyorum, siz de gittiğiniz her yerde anlatmak zorundasınız. 6 milyon 700 bin kişi asgari ücretle geçiniyor. Asgari ücretin altında gelir elde edenlerin sayısı 1 milyon 800 bin. Açlık sınırı ne 2009 lira. Asgari ücret alan bir kişi nasıl geçinecek. Niye diyoruz asgari ücret en az 2200 olsun diye. Bizim Saray merakımız yok.

Gittiğim her yerde cebime bir not konuyor. Oğlum, kızım işsiz iş bulun diye

Bir ülkeyi yöneten kişi 3 bin kişilik koruma ordusu ile geziyor, tepede de helikopter. Ne diyeyim Gittiğim her yerde cebime bir not konuyor. Oğlum, kızım işsiz iş bulun diye. Hepimize insani bir görev düşüyor. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Cumhuriyet’i inşa etmek hepimizin görevi. Belediye başkanlarından her gittiğim yerde iki şey istiyorum. Her yere eşit hizmet götüreceksin, yoksul mahallelerde pozitif ayrımcılık yapacaksın

Harcadıkları her kuruşun hesabını vatandaşa verecekler. Ve sayın başkan senden her mahalleye en az bir tane kreş istiyorum. Kadına yönelik şiddet var. Bunun üzerinde durmak lazım. Bunun yolu eğitimden geçer, eğitimli ahlaklı insanlar şiddete başvurmazlar Siyasi iktidarlar kadına dönük şiddet arttığında bunu engellemek için çalışmalılar.