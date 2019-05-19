Kılıçdaroğlu: Ekrem Başkan, 18 günde suyu indirdi, gençlere imkan sağladı, bir de 5 yılı düşünün!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) MYK’si, Samsun Atakum’da toplandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu da basına kapalı toplantıya katıldı.

İmamoğlu’na yoğun ilgi gösteren ve sevgi gösterilerinde bulunan binlerce vatandaş, toplantı sürerken, ”Başkan dışarı” şeklinde tempo tuttu. CHP heyeti, toplantı sonrasında basının ve vatandaşların karşısına geçti. 19 Mayıs’ın 100’ncü yılı nedeniyle hazırlanan bildirgeyi CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz okudu.

Yılmaz’ın ardından söz alan İmamoğlu, sözlerine, ”Sizleri bugün, o kadar derinden hissediyorum ki, tarifi yok. Sıcaklığınız, dostluğunuz, hemşehriliğiniz her birisi birbirinden daha değerli” şeklinde başladı.

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Konuşması, sık sık ”Ekrem Başkan” sloganıyla kesilen İmamoğlu, ”31 Mart öncesi, vatandaşımla buluşmamın bir simgesi, tarifi vardı. İçinde sevgi, barış, huzur, kardeşlik, vicdan, hak, hukuk, adalet duygusu vardı. Hepinizin ve genel başkanımızın huzurunda şu sözü vermek istiyorum: Aynı duygularla mücadelemizi vereceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen, dışarıda bırakmadan aynı duygularla mücadele vereceğiz. Bu süreç, sadece milletçe İstanbul’u kazanma süreci değil, aynı zamanda milletçe Türkiyemiz’in demokrasisine verilen zararı tamir etme sürecidir ve bunu hep birlikte başaracağız. Sizlere müjdelemek istiyorum ki; her şey çok güzel olacak” diye konuştu.

KILÇDAROĞLU: İMAMOĞLU, KUL HAKKI YEMEYEN BİRİSİ’

Son sözü alan Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının satır başları ise şunlar oldu:

– Ekrem Başkan kadar heyecanlı konuşmayacağım ama sizden bir şeyler istiyorum. Ekrem Başkan söyledi, her birinizin İstanbul’da mutlaka bir tanıdığı, akrabası vardır. Her biriniz, onlara bir telefon açacak ve konuşacaksınız. Diyeceksiniz ki; bizden birisi, halktan birisi, haktan birisi, hukuktan birisi, adaletten birisi, kul hakkı yemeyen birisi, dürüst birisi İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş. 18 gün belediye başkanlığı yaptı. Diyorlar ki, ’18 günde ne yaptın?’ 18 günde aldığı kararlarla, İstanbul’un fakirinin, fukarasının, garibinin, gurebasının yanında olduğunu gösterdi. ‘Efendim su fiyatlarını indirdik.’ 20-25 sene indirmedin de Ekrem Başkan geldikten sonra mı indirdin? Suyu indiren Ekrem Başkan’dır, gençlere imkan sağlayan Ekrem Başkan’dır. Daha bu 18 günlük bir olay. Bir de 5 yılı düşünün. Pırıl pırıl güzel bir İstanbul, yaşanabilir bir İstanbul. Bunların tamamını yapacağız ve hayata geçireceğiz.

”BİR YERE GİTMEK YOK, SANDIĞA GİDECEĞİZ”

– Bizim kitabımızda kavga, ötekileştirme, kin duyma yok. Yüreğimizde insan sevgisi var. AK Partili kardeşlerime de sesleniyorum. Senin de vicdanına sesleniyorum. Senin de doğru kararlar vereceğine inanıyorum. Eğer vatandaşın verdiği bir hak, kapalı kapılar ardında 18 günden sonra o hak o kişinin elinden alınmışsa, hakka, hukuka ve adalete inanıyorsan, hakkı, hukuku ve adaleti sahibine, yani Ekrem Başkan’a iade edeceksin. Kapalı kapılar ardında adaletin terazisini bozdular, adaletin terazisiyle oynadılar. Adaletin terazisini yeniden düzgün hale getirmek milletin iradesine bağlıdır. Biz, o iradeye saygılıyız. Haziran’ın 23’ünde hep beraber takip edeceğiz. Ayın 23’ünde tatil yok. Bir yere gitmek yok. Sandığa gideceğiz, adaleti yeniden sağlayacağız. Ekrem Başkan’ı, layık olduğu koltuğa, halkın koltuğuna yeniden oturtacağız. Cumhuriyeti, görkemli bir demokrasiyle taçlandırmamız gerekiyor. Milli iradeye yapılan darbeye, ‘Dur’ dememiz gerekiyor. Ne zaman diyeceğiz? 23 Haziran’da diyeceğiz.

Daha sonra İlkadım Belediyesi’ne geçen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dahil oldu. Üçlü, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın makam odasında bir araya gelip sohbet etti. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, daha sonra Atakum Belediyesi’ne geçerek, Belediye Başkanı Cemil Deveci’ye tebrik ziyaretinde bulundu.