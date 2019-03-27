Kılıçdaroğlu: Kendilerine oy vermeyen herkesi terörist yaptılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim çalışmaları kapsamında İstanbul’da adaylar için destek mitinglerine katılıyor. Kılıçdaroğlu bugün Esenyurt’taydı.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

Özellikle son günlerde büyük bir panik yaşıyorlar. Her türlü iftirayı, her türlü ayrımcılığı yapıyor. Ben bir şeye inanıyorum bu ülkede birlik içinde olacağız, huzur içinde yaşayacağız.

Esenyurt’u tanıyoruz. Esenyurt’ta işsizliği biliyorum. Çocuğu yatağa aç girenler olduğunu biliyorum. Bütün bunları birlikte çözeceğiz. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Hiç kimseyi kimliğinden, inancından, yaşam tarzından ötürü ayırmayacağız. İnsan Allah’ın yarattığı en değerli varlıktır, başımın üstünde yeri vardı.

Ancak iftira atıyorlar. diyecek söz yok. Tuttular şimdi kendilerine oy vermeyen herkesi terörist yaptılar. Niye sözleri yok. İşsizlik mi bitti, esnafın durumu mu iyi!

17 yıldır bu ülkeyi sen yönetiyorsun hiçbir şeyde suçun yok. Güzel bir belediye başkan adayımız var Kemal… Kemal benim adaşım.

Kemal Deniz Bozkurt’tan iki şey istiyorum. Bir asgari ücret 2 bin 200 lira olacak. CHP’li belediyelerin tamamında böyle. Hiçbir işçinin işine son vermeyecek. Bir de seçildiği andan itibaren her yere eşit hizmet götürecek. Tabi bir tek yoksul mahalleler hariç, oralarda pozitif ayrımcılık istiyorum. Söz mü başkan? (Kemal Bozkurt söz verdi)

Elbette bir de Ekrem İmamoğlu var. İmamoğlu da hiç ayrım gözetmeyecek, eşit hizmet götürecek.