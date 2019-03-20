Kılıçdaroğlu: Dertleri benimle uğraşmak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TV5'te katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İdam konusuna değinen Kılıçdaroğlu, “İlk duyduğumda gerçekten çok şaşırdım. Hiç ilgisi yok. Neden birdenbire böyle oldu diye. Sonra düşündüm. Hükümetin bütün beklentisi gündemi nasıl değiştiririz? Gündemin ağırlıklı olarak ekonomi olması lazım. Vatandaş perişan vaziyette. Esnaf, çiftçi memnun değil. Dertleri benimle uğraşmak. ‘Vatandaşlar Kılıçdaroğlu’nun asılmasını bekliyorlar’ pes yani pes. Toplumu kışkırtmak, kutuplaştırmak. Toplumun arasına kin ve öfke tohumları serpmek. Budur amaç. O grubun operasyon amaçlı kullanılan unsurlardan biri olduğunu biliyorum” dedi.

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“KAOS PLANININ BİR PARÇASI”

Eleştirilere her zaman açık olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Benim o gazeteyle bir derdim yok. Bir gazeteci beni eleştirdiği zaman neden bunu söyledi demem. Erdoğan’ın yaptığı gibi illa şu gazeteciler gelsin karşıma demem. Hiçbir zaman bir televizyon kanalından davet geldiğinde reddetmedim. Bu bir soru değil, sorunun ötesinde bir şey. Kaos planının bir parçası, toplumu karıştırmak. Onunla konuşulması lazım. Bu görüşü kim verdi. Darağacının oraya niye gider? Siyasi idam, asla doğru değil. Bir insanın siyasi düşüncelerinden ötürü idam edilmesi asla doğru değil. İnanç düşüncelerinden ötürü de doğru değil” dedi.

“EĞER İNSANLAR BİRBİRİNİ SEVECEKSE…”

Kanun teklifi verilmesi durumunda ‘evet’ oyu vereceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Eğer beni idam etmek istiyorsanız, kanun teklifi verin, ben evet diyeceğim. Eğer siz kinle, öfkeyle, beni yok ettiğiniz zaman bu ülkede işsizliği, yoksulluğu önleyecekseniz, her evde huzur, bereket olacaksa, insanlar birbirini sevecekse ben de canımı veririm” ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMASI

Mansur Yavaş’la ilgili iddianameye de değinen Kılıçdaroğlu, “Bu daha önce gazetelerde yer aldı. Bunları ciddiye almadım. Mansur Bey düzgün, temiz bir insan. Beypazarı’nda Belediye başkanlığı yaptı. Toplu iğne ucu kadar herhangi bir şaibe yok. Bizi üzen nokta, bütün bu sahtekarlıkları yapan bir kişinin çocuk istismarcısı ve şizofren olmasıydı. AKP sözcüsü Ömer Çelik’in özel basın toplantısı yapması. Çocuk tacizcisi saygın bir iş adamı oldu. Bunu bütün televizyon kanalları canlı verdi. Mansur Bey basın toplantısı yaptığında bunu vermediler” dedi.

Erdoğan’ın Mansur Yavaş’ı tehdit etmesiyle ilgili olarak da Kılıçdaroğlu, “Ben milli irade falan anlamam, diyor. ‘Mansur Yavaş’ı seçerseniz, elimden ne geliyorsa yaparım” bu anlama geliyor. Hiçbir şey yapamaz. Bütçesi var zaten, hükümetten para dilenecek hali yok” dedi.

YAVAŞ’IN ADAYLIĞI İPTAL EDİLİR Mİ?

‘Mansur Yavaş’ın adaylığıyla ilgili olarak bir sorun çıkarsa bir yol haritanız var mı?’ sorusuna da Kılıçdaroğlu, “Halkı korkutuyorlar. YSK karar vermiş zaten. Adaylıkla ilgili hiçbir sorun olmaz. Seçime girmesi engellenemez. Kararı Erdoğan mı verecek YSK mı verecek? YSK yarın toplanıp ‘ben bu adaylığı iptal ettim’ derse ortaya bir gerekçe koyması lazım. Açılan dava, ‘sen suçluyu neden bize bildirmedin? neden muhbirlik yapmadın’ davası. Ona bakarsanız en büyük davayı Erdoğan’a açmak lazım. Toplumun sevdiği, saydığı, topluma güven veren insanlarla yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

‘Seçimlerde başarılı olunması durumunda erken seçim isteyecek misiniz?’ sorusuna Kılıçdaroğlu, “Erken seçim düşünmüyoruz. Başarılı bir seçim geçirirsek belediye başkanlarımızın verdikleri sözleri yerine getirip getirmeyeceklerini denetleyeceğiz” dedi.

KURULTAY YAPILACAK MI?

‘Başarısız olunması durumunda kurultaya gidecek misiniz?’ sorusunaysa CHP lideri, “Vatandaş artık bıkmış vaziyette. Karnı aç, mutfak yanıyor. hayat standardı düştü. Vatandaş borç batağında. Vatandaşlar bunları aşacak ve biz de onlara yardımcı olacağız. Bu nedenle biz bu seçimde başarısız olmayacağız” cevabını verdi.