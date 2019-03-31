Kılıçdaroğlu: İnşallah martın sonu bahar olur diyoruz

Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Hayırlı, uğurlu olsun.” dileğinde bulundu.

Milyonlarca vatandaşın sandığa giderek oylarını kullanacağını belirten Kılıçdaroğlu, “İnşallah olumsuz hiçbir olay olmadan vatandaşlarımız tercihlerini

yapacaklardır. Güzel bir hava, ağaçlar çiçek açmış. Gerçekten de tam bir bahar var. İnşallah martın sonu bahar olur diyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklama yaptığı sırada Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş ve CHP Çankaya Belediyesi Başkan Adayı Alper Taşdelen de hazır bulundu.

Açıklamasının ardından Yavaş ve Taşdelen ile okuldan ayrılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çukurambar Taksi Durağını ziyaret etti.

AA