Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Örgütü’ne seslendi: Türkiye sizi takdirle izliyor

CHP'de İstanbul İl Yönetim Kurulu Toplantısı, dün gece geç saatlerde Sarıyer'de bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu başkanlığında toplanan il yönetim kurulu toplantısının ilk bölümüne CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de katıldı. Toplantının açılışında konuşan İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin itiraz süreçleri nedeniyle gece gündüz demeden çalışan yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Kaftancıoğlu daha sonra cep telefonundaki FaceTime programı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu görüntülü aradı.

“BASKICI REJİMDE ELDE ETTİĞİMİZ BU BAŞARI TARİHE GEÇECEK”

İstanbul İl Yönetim Kurulu üyelerine ve CHP il örgütüne seslenen Kılıçdaroğlu, “Gerçekten olağanüstü bir performans gösteriyorsunuz. Gösterdiğiniz çabayı sadece İstanbul değil bütün Türkiye takdirle izliyor. O nedenle ben gerçekten de böyle bir örgüte sahip olduğum için son derece mutlu ve gururluyum. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarımın şunu bilmesini isterim. Biz herhangi bir demokratik ülkedeki koşullar içinde seçime gitmiyoruz. Biz baskıcı bir tek adam yönetiminde seçime gidiyoruz. Bizim elde ettiğimiz bu başarı sıradan değil. Bu başarı, tarihe geçecek bir başarıdır” dedi.

“İSTANBUL'U ZATEN KAZANDIK…”

CHP'li Kaftancıoğlu ise CHP lideri Kılıçdaroğlu'na telefonunun kamerasından toplantıya katılanları tek tek göstererek “Sayın Genel Başkanım, arkadaşlarımız 39 ilçeden sayımlardan geldiler. 40 dakika sonra toplantımızı bitirip yeniden ilçelerine gidecekler. Aynı zamanda burada sürekli yanımızda olan grup başkanvekilimiz, genel başkan yardımcılarımız var. İstanbul örgütü olarak size çok teşekkür ediyoruz. Size bir söz veriyoruz. İstanbul'u zaten kazandık bir kez daha kazanacağız. Günlerdir bütün arkadaşlarımız uykusuz fakat sizin bu sözlerinizden sonra emin olun bir 10 gün daha uykusuz kalıp İstanbul'u bir kez daha alacağız” dedi.