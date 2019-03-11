Kılıçdaroğlu İstanbul’da

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

Bugün burada sivil toplum örgütlerimiz muhtarlarımız Zeytinburnu’nun değerli kanaat önderleri var. Hoş geldiniz şeref verdiniz diyorum. Kanaat önderi toplumda davranışlarıyla konuşmasıyla güven duyulan kişi demektir. Bilgi tecrübesiyle herşeyiyle. İnsanlar ona gider danışır. Kanaat önderi budur. Bu bağlamda STK’lar muhtarlar birer kanaat önderidir. Dolayısıyla kanaat önderlerinin böyle bir yönü vardır. Kanaat önderlerinin sorumlulukları da vardır. Bu bağlamda muhtarlarımız önemli birer kanaat önderidir. Birlikte yöneteceğiz dedi sevgili Adil Emecan. Birlikte yöneteceğiz ne demek? Mahallenin muhtarına danışmadan karar alırsanız o birlikte yönetmek değildir. Her şeyi ben bilirim anlayışı orta çağ aklıdır. Benim gibi düşünmeyen bir insanın görüşünü almak bir belediye başkanı için son derece önemlidir. Sosyal yardımları arttıracağız dedi sayın başkan. Sosyal yardımları dağıtırken o muhtarları göz ardı etmemek gerekiyor. Bir mahallede kim zengin kim fakir mahallenin bakkalı ve muhtarı bilir. Sosyal yardımlar bir kişi yoksuldur onu kırmadan yapılan yardımdır. O nedenle ilk başvuracağımız yer muhtar olacaktır.

Bu birlikte yönetimin mihenk taşıdır. Annelerin güven içinde çocuklarını bırakabileceklerini niye bir kreş olmasın? Bir belediyenin güveni sosyal yardımdır. Garibanın yanında olmaktır. Varlıklı bir insana siz istediğiniz kadar hizmet götürün duymaz bile bunu. Başkanlara şunu söylüyorum. Sizden iki şey bekliyorum. Seçildiğiniz andan itibaren bütün halkı kucaklayacaksınız. Her mahalleye hizmet götüreceksin.

Bir konuda ayrımcılık yapabilirsin. Bir mahalle fakirse pozitif ayrımcılık yap

İkincisi, milletin parasını harcayan belediye başkanının harcadığı her kuruşun hesabını vermesi lazım.