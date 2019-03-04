Kılıçdaroğlu: Demokrasi ittifakını sandıkta yapmak zorundayız

Kılıçdaroğlu özetle şunları kaydetti:

“Bir Sancaktepe kültürü oluşturacağız. Sancaktepe’yi bölgenin en önemli merkezleri haline dönüştürdük diyecek. AK Partiye oy veren vatandaşlarımıza sesleniyorum. Vatandaşımız hangi partiye isterse gider oyunu kullanır. Türkiye ciddi bir sürece girdi, bu sorunları aşmak zorundadır. Bu sorunu demokrasi kültürü ile aşmamız lazım. Niçin destek verdin diye kimseyi suçlamaya hakkımız yok ama 17 yıl sonunda vatandaşlarımız soğan kuyruğuna girdiyse oturup düşünmemiz lazım. Özelleştirme, fabrikalar vs. hepsi satıldı. Şimdi sıra silah fabrikalarına geldi. Şimdi Ak Partili vatandaşlarımızın kendilerine sormaları lazım: Ne oldu da 17 yılda ülke buraya geldi? Adaletli davranmak zorundayız, Ak Partili vatandaşlarımız elinizi vicdanınıza koyun, ona göre oy kullanın. Yerinde ve zamanında kulanırsanız para var, bir mahalleyi cezalandırmayı kabul etmiyorum. Belediye vatandaşların parasını harcar. Her belediye başkanı hesabını millete vermek zorundadır.

Muhtarlık kurumana her zaman önem verdim. Yerel yönetimlerde belediye başkanı muhtarlarla işbirliği yaptığı zaman gücüne güç katmış olur.

Özgen Nama’ya oy veren her kardeşimizin Ekrem İmamoğlu’ne da oy vermesi lazım. El ele verecekler bütün tapu sorunlarının tamamını çözecekler. Kentsel dönüşüm rant. Rant her yerde vardır. Kimse ranta karşı değil sorun rantı kim hak ediyor? Adalet neyi öngörüyor. O mahallede yaşayanlar o rantı hak etmişlerse oradan doğan rantı mahalleye vereceksin. Sancektepe’ye bakıyorsunuz 50 kişilik sınıflar. Normali 25 kişilik. Burası da İstanbul. Niçin Sancaktepeliler 26 kişilik sınıflarda okumasın?

Neleri yapacağız, bir sorun var mı var, biz bu sorunu çözeceğiz diye yola çıkanlar bu sorunu çözdüler mi hayır çözmediler. O zaman yeniyi deneyeceğiz. Bütçe görüşmelerinde asgari ücret 2 bin 200 olmalı dedim. Onlar toplandı biz de 20 bin 20 lira yapalım dediler.

Bizim belediyelerde 1 Ocak 2019’dan bu yana asgari ücret net 2 bin 200 TL’dir. Özgen başkan seçilecek, asgari ücret net 2 bin 200 TL olacak. 2 bin 200 ile 2 bin 20 lira arısındaki farkı da ödeyecek işçiye ama bir şey daha istiyorum hiç kimseyi atmayacak işinden. 2 bin 200 liraya beyler otursunlar 1 ay idare etsinler bakalım.

Reel sektörü yeni vurmaya başladı kriz, işsizlik daha da çok artacak. Bir sabah geliyor işçisini çıkarmak zorunda kalıyor, yoksa ben ayakta duramam diyor işveren. Peki sandığa giderken bunu düşünecek miyiz? Biz kendimizi biliyorsak ne söylerse söylesinler. Biz kendimizi biliyoruz. Mütevazı bir hayat sürüyoruz. İsraf haramdır diye bir anlayışımız var. Demokrasi ittifakını sandıkta yapmak zorundayız. Bütün partilere sesleniyorum, Özgen Nama’yı da belediye başkanı olarak makamında göreceğiz.

Ekonomik kriz var biliyoruz 13 madde ile nasıl çözüleceğini açıkladık. Vay sen bini nasıl açıklarsın. Ufkun bittiği yerde durağanlık başlar. Yenileşmenin bittiği yerde gerileme başlar. Bizim ufkumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği ufuktur. Her şeyimiz var. Bu cennet gibi ülkeyi neden cehenneme çevirdik.”