Kılıçdaroğlu: Benim idamım için kanun getireceklermiş, getirmezseniz namertsiniz

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları:

Keçiören’in güçlü bir belediye başkanına ihtiyacı var. O nedenle oylarımızı güçlü adayımıza vereceğiz. Mansur Yavaş iftilar nedeniyle ve aklanması nedeniyle bir Türkiye markası. Büyükşehirde oylarımızı Mansur Yavaş’a vereceğiz. Ben de söz veriyorum vatanımız için sonuna kadar çalışacağım.

‘BENİ ASACAKLARMIŞ…’

Dün Kılıçdaroğlu’nu da asmamız lazım diyorlar. Bana saldıran PKK idi, şimdi başka bir cepheden aynı kafa saldırıyor. Kimden hangi saldırı gelirse gelsin büyük Türkiye davasından, Atatürk’ün yolundan asla dönmeyeceğim. Efendim beni asacaklarmış da ben korkacakmışım. Beni asacaklarmış, benim idamım için kanun getireceklermiş, getirmezseniz namertsiniz, imzalamazsam namerdim.

Ankara Türkiye Cumhuriyeti devletinin başkenti, milli kurtuluş savaşının merkezi, gazi Meclis’i bağrına basan Ankara… Ankara’yı yıllardır yönetiyorlar, Ankara’nın hiçbir sorununu çözmüyorlar. Rant dağıttılar ama artık Ankara’nın da huzura ihtiyacı var. Ankara’nın da trafik sorununun çözülmeye ihtiyacı var, esnafın, sanayicinin huzur içinde yaşamaya ihtiyacı var. İşsizlik almış başını gidiyor.

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BEKA TARTIŞMASI: ‘SANKİ SAVAŞA GİDİYORUZ’

1 milyon yeni işsiz var. Ne demektir 1 milyon evde çocukların yatağa aç girmesi, okula harçlıksız gitmesidir. Saray bunun farkında mı? Neymiş Türkiye’nin beka sorunu varmış. 17 yıl önce bu ülkenin beka sorunu yoktu. Kim getirdi bu hale. İyi yönetemediniz milleti ekmeğe muhtaç ettiniz. Beka sorunu varsa sebebi iktidardır, üretmemektir. Türkiye pamuğu, mercimeği ithal ediyor. Neden vatandaşın sorunu çözülmüyor. Sabahtan akşama bize saldırıyorlar. Sanki savaşa gidiyoruz. Altı üstü yerel seçim. Muhtar, meclis üyesi, başkan seçeceğiz. Sanki savaşa giriyoruz bundan herkesin kaçınması lazım. Hepimiz gideceğiz bütün bu sorunların kaynağı olan iktidara bir demokrasi dersi vereceğiz. Sen beni yokluğa mahkum ettin, çocuğum işsiz kalkıp meydanlarda konuşuyorsun diyeceksiniz ve bunlara bir ders vereceğiz. Söz mü!

“17 YIL SONUNDA NASIL SOĞAN KUYRUĞUNA MAHKUM OLDUK?”

Keçiören’de AKP’ye yıllardır özel bir destek verilir. Ben geçmişte AKP’ye oy verdin, ne istedilerse verdin. Neden bu insanlar 17 yılın sonunda soğan, patates kuyruğuna mahkum oldu. Her vatandaşımızın bunu sorup sandığa gitmesi gerek. Yeter demesi gerek.

Ankara nasıl kuruldu, Osmanlı’nın borcu nasıl ödendi, fabrikalar nasıl kuruldu? üretim sayesinde. Cumhuriyet’in ilk yıllarında pamuk, incir, üzüm, buğday satıp fabrika kurduk. Türkiye’nin ilk şeker fabrikası yumurta satılarak kuruldu. Şimdi fabrika satıp domates alıyoruz!

Diyorlar ki kimsenin önünde diz çökmeyiz, sen onu benim külahıma anlat. Trump telefon etti apar topar papazı bıraktı. Neden büyük patron aradı. Madem suçluydu niye bıraktın, suçsuzsa niye tutukladın.

“149 MİLYAR DOLARLA KAÇ FABRİKA KURULURDU?”

Ben diğer siyasetçilere benzemem, malda mülkte gözüm yok. Vatandaş huzur içindeyse ben de huzur içindeyim. Komşusu açken tok yatılmaz bizde. Cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz neden bu kadar ürünü dışarıdan alıyoruz. Son 16 yılda Londra’daki bir avuç tefeciye ödenen faiz 149 milyar dolar. Bu parayla kaç Keban kurulur, kaç fabrika kurulurdu. İktidar vatana değil, tefecilere çalışan bir iktidar.

Ülkücü olmak ne demektir, hiç kimsenin müdahale etmediği, saygın bir Türkiye’yi inşa etmektir. Bu lafla olmaz, bu çalışmakla olur. Bütün fabrikaları sattılar.

Şimdi sıra geldi silah fabrikasını satmaya. Bu 20 Aralık 2018 tarihli Cumhurbaşkanı kararnamesi, Resmi Gazete. Diyor ya biz bu fabrikayı satmadık diyor ya işte kendi imzası. MSB 1. Anabakım yönetimindeki fabrikanın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına deniyor. İşletme hakkının 25 yıllığına verilmesine karar verilmiştir. Kimin imzası var Recep Tayyip Erdoğan.

İspat edersen Cumhurbaşkanlığını bırakırım diyordu, işte ispat. Bırakır mı? Sen Tank Palet fabrikasını yabancı bir orduya satıyorsan bu devletin namusunu satıyorsun demektir. Bütün ülkücü arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Kendi silah fabrikasını yabancı orduya peşkeş çekene milliyetçi denmez, oy verene de milliyetçi denmez.

SÖZLEŞMEYİ İPTAL ET 50 MİLYON DOLARI BEN SANA BULACAĞIM

Erdoğna diyor ki “Kamu imkanları ile 50 milyon lira yatırım gerektiği için” ne diyor 50 milyon doları Katar’dan alıyor. Nedir acaba senin Muğla’daki yazlık sarayın için harcadığın para 1 milyar doların üzerinde. Bir ülkenin silah fabrikasını 50 milyon dolar bulamadığı için satıyor. Buradan sesleniyorum o sözleşmeyi iptal et ben bulacağım o 50 milyon doları.

Dünyanın en büyük 5 fabrikasından birini sen kalkıp Katar ordusuna satıyorsun. Tank yapacaklar biz alacağız. Parayı kim alacak Katar ordusu alacak. Bunu aynı zamanda Bahçeli için de söylüyorum. Devletin silah fabrikası başka bir ülkeye satılır mı? Kaça sattı o da belli değil!

Acaba bedava uçak karşılığında bizim silah fabrikasını mı verdi? Erdoğan’a soruyorum milletin önüne çıkıp beni eleştiriyorsan, mülkiyeti bize ait diyorsan e bari memleketi verseydin! Bu nasıl bir vatan sevgisidir.

Askerlerin görüşünü aldın mı? Bizim subaylarımız da çalışıyor o fabrikada. Bizim fabrikamızda, bizim subaylarımızı erlerimizin olduğu yerde kim emir verecek onlara? Hangisi cevap verecek ise versin.