Kılıçdaroğlu: Muhtarın, belediye başkanının bekayla ne ilgilisi var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlıyor.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şöyle:

Belli bir ideal uğruna, demokrasi için mücadele güzel birşey. Bu mücadele bütün vatandaşlar için önemli bir kavram. Bizim mitinglerimiz demokrasi şölenine dönüşüyor. Söylemlerimiz ve çözümlerimiz aşağı yukarı uyuşuyor. Parti olarak büyük mitingler yapmıyoruz, daha ziyade kanaat önderleri, STK temsilcileri ile görüşüyoruz.

İsmail Küçükkaya: Birbirinize jestler, nezaket içeren söylemlerde bulunuyorsunuz. Meral hanım nasıl biri sizce

Meral hanım devleti bilen, devletin nasıl yönetilmesi gerektiğini bilen bir politikacı. Aynı zamanda bir de akademisyen entellektüel birikimi ile de üstte. Meral hanım son derece değerli bir siyasetçi.

İsmail Küçükkaya: Bu seçim ne seçimi olacak?

Bu seçim yerel seçim. Beni kaygılandıran bunun bir beka seçimi olduğuna dair söylem. Ortada bir beka söylemi yok ki. Muhtar seçeceğiz, muhtarın beka ile ne ilgisi var. Belediye başkanının, meclis üyelerinin beka ile değil hizmet ile ilgisi var. Korku ve endişe üzerinden siyaset yapmak istiyorlar.

Bizim gittiğimiz yerlerde önce belediye başkan adayımız konuşuyor. Yaptıklarını yapacaklarını anlatıyor

Bursa’dan bir sürpriz gelebilir ve çok şaşırıyorum. Bursa benim defalarca bakacağım kentlerden birisi

Bursa aslında demokrat bir kent. Geleneği olan bir kent. Eski günlerini geride bırakmış, istismar edilen bir kent.

Bakıyorsunuz turist Eskişehir’e geliyor, Bursa’ya geliyor. Bursa’yı kazanacağız.

İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Mersin kazanacağımızı gördüğümüz yerler

İsmail Küçükkaya: 31 Mart seçiminde hangi sonuç çıkarsa çıksın erken seçim istemeyeceksiniz değil mi?

Kesinlikle doğru, bakın siyasi fırsatçılık ayrıdır, siyaset ayrıdır. Biz buraları aldık diye hemen erken seçime gidelim denirse bu siyasi fırsatçılıktır. Belediye başkanlarımız vaatlerde bulunuyor, başarı elde ettikleri durumda devam edecekler. Türkiye ciddi bir ekonomik krizin göbeğinde bu önceliğimiz olmalı.

İsmail Küçükkaya: Ben sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ı davet ettim. Kendisi uygun görmedi. Bunu da belirtmek isterim.

Küçükkaya: Nasıl buluyorsunuz Temel beyi?

Temel bey başarılı, düzgün bir siyasetçi. Ülkesini seven bir siyasetçi, elbette ki görüşlerimiz farklı ama birbirimize saygı duyuyoruz

FETÖ nedir?

FETÖ bir dönem siyasi iktidarla yürüyen terör örgütü

15 Temmuz NEDİR?

15 Temmuz hain darbe girişimi

Sonrası

20 Temmuz sonrası ülke siyasi darbe ile karşılaştı

İsmail Küçükkaya: Metastaz’ı okudunuz mu? Devletimizin FETÖ ve unsurlarından temizlenmesi gerekir mi?

Evet okudum. FETÖ ile mücadele ne yazık ki yapılmıyor. Parası olan çıkıyor, gereken mücadele yapılmıyor. Bank Asya’nın önünden geçeni, apartman aidatını yatıranı memuriyetten attılar. Ama 17-25 Temmuz sonrasında para aktaran Fettah Tamince şu an Erdoğan’ın korumasında. İhaleler alıyor.

İsmail Küçükkaya: Her seçimin bir karakteristiği var bu seçimin karakteristiğini sormak istiyorum. İnanılmaz bir hamle yaptınız. İmamoğlu, Soyer, Mustafa Bozbey, Muhittin Böcek, Zeydan Karalar bu isimler ilçe başkan adayları idi. bu bir hareket getirdi

Belediye başkanı seçeceğiz. Adayın bir başarı hikayesi olması gerek. Bu isimlerin bir başarı hikayesi var mı var, ütün belde bunu görmüş mü görmüş. O zaman ilçede yakalanan başarı neden ilde yaşanmasın dedik. Bizim yaptığımız en büyük dönüşüm bu.

İsmail Küçükkaya: İmamoğlu’nu değerlendirir misiniz?

Genç bir arkadaş, başarılı bir arkadaş. Ben İstanbul’u kazandığımda 16 milyon kazanmış olacak dedi. Yani ayrımcılık yapmayacağım, bütün İstanbul’u kucaklayacağım diyor. Ekonomik açıdan da güçlendireceğini söylüyor. 5 yıl içinde 150 bin kişiye istihdam yaratacağım dedi. Yıldırım belediyelerin işi değil bu dedi. Bunun üzerine İmamoğlu, hayır bu belediyelerin görevidir dedi. Ve 200 bin kişiye 5 yılda istihdam sağlayacağım dedi. Yıldırım çıktı bir televizyon programında 500 bin kişiye istihdam sağlayacağım dedi.

İsmail Küçükkaya: Adaylara sorduğum sorular bunlar. Kooperatifleşme, istihdam…

Bakın kooperatifleşme, kır ile kent arasında bağ kurmayı bizim belediyelerimiz yaptı. Kooperatifleşmeyi destekledi. Süt alınacaksa kooperatiflerden alınıyor, sütün dağıtımı kentte ayrım yapılmaksızın yapılıyor. Fidan AKP’li belediyeler yurt dışından getiriyor. Bizim belediyelerimiz ne yaptı, kooperatiflerden alıp yaptı. Şu anda bizim belediyelerimiz bunları yapıyor. Tekirdağ Belediye Başkanımız bir adım daha ileri götürdü bütün ilçelere okul yaptı, anahtarı da bakanlığa verdi

İsmail Küçükkaya: Mansur Yavaş’ın ATO Başkanı ile fotoğrafı. Neden bunu gösteriyorum. Dün bir etkinlik oldu ve ATO başkanı salonu terk etti…

Kılıçdaroğlu: Doğru değil bu tavır, Ya hiç davet etmeyeceksiniz, ediyorsanız da dinleyeceksiniz. Düşüncelerine katılırsınız veya katılmazsınız. Belli çevrelerin telkin ve baskıları ile tavrınızı değiştirirseniz kaybeden salonu terk eden olur.

Küçükkaya: Gerçekten de bu seçimde inanılmaz şeylere tanık olduk…

İsmail bey beni en çok üzen şey şu. Daha önce başarılı bir belediye başkanlığı yapmış, sonra büyükşehir için yarışmış sonra AKP gel bizden aday ol demiş. Kabul etmedi diye ortalık birbirine girmiş. Şunu anlayamıyorum bir ülkenin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir zat ve tarafsız olacağına dair namusu üzerine yemin etmiş bir kişi nasıl olur da bir adaya ağzı alınmayacak sözler sarf eder. Bir ülkenin cumhurbaşkanı nasıl olur da belediye başkanları ile suçlamalar yapar.

Ayrıntılar gelecek…