Kılıçdaroğlu: Niye satıyorsun kardeşim, bedava uçak verdikleri için mi

Kılıçdaroğlu özetle şunları kaydetti;

“Siyaset tek kişiye endekslenemez. Vazgeçilmez bir adam yoktur. Hepimiz ömür boyu muhtarlık, ömür boyu devlet adamlığı… yoktur arkadaşlar. Kişiye bağlı ben olursam olur ben olmazsam olmaz kavramı olmaz arkadaşlar. Sayın belediye başkanımız hizmet etmek istiyor. Ama söyledim hayata geçirirken birlikte yönetişim kavramını hayata geçireceksiniz.

Belediye başkanı milletin parasını harcar, bunun hesabını millete verecek. Vermiyorsa bir şey var anda. Bizim de arzu ettiğimiz budur. Vermezseniz geçmişinizde kara bir leke bırakmış olursunuz. Mal varlığımız meydanda.

Siyasete yeni bir alan açmamız lazım. Toplumun seçimle gelen sendikalarını öne çıkarmamız lazım. Demokrasiyi güçlendirmemiz lazım. Belediye olarak üniversite öğrencilerine hizmet etmek lazım. Belediye başkanı seçildiğinizde sayın başkan kimseyi işinden atmayacaksınız. Belediye başkanı gezmeli, esnafı dolaşmalı, biraz halk adamı olmalı. Belediye başkanı görevinin büyük kısmını Bulgaristan’da geçirmemeli. Halktan kopmadık, saray merakımız yok Allah’a şükür.

Yakınsınız komşumuz Yunanistan, 2018’de 115 milyon dolarlık pamuk, 28 milyon dolarlık buğday, 13 milyon dolarlık tütün ithal ettik. Gerçek şu bir ülke özelleştirme yapıyor, Sümerbank’ı satıyor, Etibank’ı satıyor satarsınız ama dünyada örneği yoktur bir devlet kendi silah fabrikasını başka orduya satması. Sakarya’daki tank palet fabrikası 25 yıllığına Katar’a satıldı. Fırtına obüslerini yapan fabrikadan bahsediyorum. Kendilerini milliyetçi ahledip tank palet fabrikasının satışına sessiz kalanlar vardır. Niye satıyorsun kardeşim, bedava uçak verdikleri için mi? Yarın kapatsa orayı ne diyeceksiniz. Çalışmıyorum derse ne diyeceksiniz? Düne kadar kendi kendini besleyen 7 ülkeden biri olan Türkiye şimdi nasıl oluyor da elini dışarıya açmış durumda. Hani Türkiye uçuyordu? Uçan yabancı ülkelerin çiftçileri oldu. Bütün Avrupa kavga ediyor Türkiye’yi kim besleyecek diye.

Sandığa gidince yatağa aç giren yüzbinlerce çocuğu düşünün, bu benim sorumluluğum kadar sizin de sorumluluğunuz. Suriyelilere 35 milyar dolar harcadık diyor ama kimseye yük olmadı. O zaman EYT’lilere de ver. Hepinize en içten sevgilerimi sunuyorum”