Kılıçdaroğlu: ‘Özür dilemezsen o koltuğa oturamazsın’ diyor. Sen kimsin?

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

HDP ile bir ittifakımız yok . Ama HDP’ye oy verenlerin büyük bir kısmı Ekrem Bey’e oy verecekler. İnşallah verirler. AKP tabanından da ciddi bir oy gelecek biz bunu gözlemliyoruz. Ekrem beyin alacağı oylar artacak 23 haziranda. 23 haziran seçimleri haksızlığa uğramış kişinin hakkını aldığı seçim olacak. Özellikle muhafazakar kesim biz Ekrem Bey’e oy vereceğiz diyor.

YSK siyasi baskıya direnemedi. 7 üyesi siyasi otoriteden aldığı otoriteyi yaptı. Bulundukları konum nedeniyle çocuklarının yüzüne bakamayacaklardır. Bu kadar ağır bizim demokrasimize vurulan bir darbedir bu. İptal edecekseniz tamamını ya da baştan iptal edin.

Size 4 pusula veriliyor. aynı zarfın içine koyup sandığa atıyorsunuz. Görevliler aynı görevliler. Sandıkta diyorlar ki aynı zarftan çıkan 3 pusula doğrudur biri yanlıştır. Kimsenin aklı almıyor. Ama YSK bunu iptal etti. Bizim adalet sistemimize vurulan en büyük darbedir bu. Dolayısıyla yeniden seçime gideceğiz. Kimin oyu iptal edildi? Vatandaşın oyu. YSK İstanbul seçimini iptal edince şunu bekliyorlardı; CHP'liler sokağa çıkacak, polis biber gazı atacak, insanlar ölecek, sonra Erdoğan çıkacak ve “Gördünüz mü, CHP budur” diyecekti

BÜYÜK FARK BEKLİYORUZ

Birinci isteğim şu sandığa git kardeşim. Sandığa giderken elini vicdanına koy. Senin verdiğin oy yok sayıldı. Adalet terazisini yeniden kur kardeşim. Vicdan sahibi herkesin Ekrem beye oy vermesi lazım. 23 haziran seçimi belediye başkanı seçiminden çıkmış. Haksızlığa uğramış vatandaşın hakkını teslim etme seçimidir. Benim için milli iradeye güveniyorum. Demokrasilerde son sözü söyleyen iradedir. Büyük fark bekliyoruz.

Küçükkaya: Ekrem İmamoğlu yeniden mazbatayı aldı ne olacak?

Birinci sonuç şu: Yeniden irademi sandıkla gösteriyorum demek. Dünyaya da bütün baskılara rağmen siyasi baskıların yoğunlaşmasına rağmen. İstanbullular sandığa gitti ve demokrasi mesajı verilecek. Ekrem beye oy veren herkes dünya siyaset tarihine büyük bir mesaj vermiş olacak.

İmamoğlu hapse girecek koltuğa oturacak bunu demek istiyor. Ordu valisinden özür dilemezsen o koltuğa oturamazsın diyor. Sen kimsin? Millet iradesinin üstünde misin? Sana bu yetkiyi kim verdi? Sana açtığımız yolda yürüyüp demokrasiyi katlediyorsun.

Valiler var kendi vatandaşına öküz dedi. Sesi çıktı mı? Hiç çıktı. Bir dönem kendisi söylüyordu. Bana muhtar olamazsın diyorlardı cumhurbaşkanı oldum. Bunun yolunu sana biz açtık.

ORDU’DA KUMPAS VAR

Orda büyük bir kumpas var. . Vali beyin talimat geldi demesi gerekirdi. siz x ray cihazınızdan geçiriyorsunuz . sonra hayır geçemezsiniz deniyor. Tuzaktı bu. Karadeenizde o güzel görüşmelere gölge düşürmek için.

KÜÇÜKKAYA-İMAMOĞLU GÖRÜŞMESİ

İnsanlar eşiyle otururken banyo yaparken o görüntülerin yarın servis edilmeyeceğini kim bilebilir. O otelin genel müdürün ve yöneticilerinin derhal istifa etmesi lazım. (The Marmara OTEL)

İMAMOĞLU – YILDIRIM ORTAK YAYINI

Binali bey geçmişi anlattı. Ekrem İmamoğlu ise geleceği anlattı. Biz geçmiş ile geleceği aynı masada buluşturduk . Biri yaşlısı diğeri genç. Vatandaş bunu görüyor. Orada bir kavga beklemiyorduk. Bizim arkadaşlarımız beklemiyordu. Ekrem beyin sinirini bozmak için yalancı ifadeler kullanması… Ekrem bey alıştı bu tip kışkırtıcı söylemlere. Ekrem bey bütün söylemleriyle insanlara dokundu. Dolayısıyla herkesin yüreğinde sevgi tomurcuğu açtı.