CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor

“Hak, hukuk, adalet” sloganlarıyla karşılanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıl önce bugün hayata veda eden eski başbakanlardan Bülent Ecevit’i anarak konuşmasına başladı. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

* Ecevit’in verilmeyecek hiçbir hesabı yoktu. CHP’ye sosyal demokrasi ilkelerinin gelmesi açısından çok önemli görevler üstlenmiştir. Sevgiyle, rahmetle anıyorum.

GİZLİ TANIKLARLA HERKESİ TUTUKLAYABİLİYORLAR

* Eren Erdem aramızda. 490 gün hapiste kaldı ama bugünkü düzende yadırganacak bir şey değil. Yargı bağımsız değil, ülkede demokrasi yok. Her türlü baskı var, gizli tanıklarla istedikleri kişiyi tutuklayabiliyorlar, beyefendinin arzusuna göre de serbest bırakıyorlar. Bütün bunlara rağmen adaleti sağlamak için mücadelemizi vereceğiz.

* Bizim gibi düşünmeyenler için de demokrasiyi savunuyoruz. Sonuçta hep birlikte bu ülkenin çıkarları için mücadele ediyoruz. Kayyım atamalarını bu bağlamda eleştirdik. Seçime gireceğim engel var mı diye sorup başvuruyor. YSK’ye gidiyor, hakimler sorun yok diyor. Seçime girip kazanıyor ve görevden alınıyor. Kayyım atanıyor. Hangi gerekçeyle alındığını bilmemiz lazım. Ankara, Balıkesir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alındığında da demokrasiye darbe olduğunu söyledik.

KENDİLERİ ÇALIP KENDİLERİ OYNUYORLAR

* RTÜK diye bir kuruluşumuz var. Dünyanın parası var, çok büyük imkanları var. Aldıkları aylık olağanüstü. Her partiden üye seçildi bizden de iki tane var. Biri Faruk Bildirici. Gönderdik. Fakat gitti baktı ki RTÜK Başkanı yasalara aykırı gelir sağlıyor. ve dolayısıyla bunun doğru olmadığın atandığı yönetim kurullarından istifa etmesi gerektiğini söyledi. Bunu seslendirdi bir yolsuzluk olayını dillendirdi. Bunun için sen misin dediler, RTÜK üyeliğini düşürdüler. Parlamentonun üzerinde gücü görüyor musunuz? Kendi kendilerini çalıp oynuyorlar. Sanıyorlar ki biz bundan vazgeçeceğiz. Sanıyorlar ki bundan sonra gelenler de aynı iddiaları sürdürmeyecekler.

RTÜK BAŞKANI AHLAKSIZCA PARA ALIYOR

* Kendi görev alanıyla ilgili olan bir yere yönetici olarak atanamaz. Bu zat TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğine atanıyor. Yayım iletim yetkisi bulunan ve 06118 sicil numarasıyla kayıtlı bir platform. Doğrudan RTÜK’le ilişkili. Ahlaksızca para alıyor buradan. Orada tarife belirleyip RTÜK’e gelip bunu uyguluyor. Kendisini uyardık, buradan istifa et dedik. Arpalık kadar kuruluş var, git oralardan paranı al.

ADİL ÖKSÜZ’E GPS’İ KİM VERDİ?

* 15 Temmuz sonrası bir kişinin adını sürekli dile getirdik, adil öksüz… Herkesi buldular Adil öksüzü bulamadılar. Adil Öksüz’ün iki cep telefonu var. Herkesin toplanıyor onun iki tane. GPS cihazı da var kendi yanında. Onu Adil Öksüz nereden buldu? Hangi kamu kurumu onu Öksüz’e verdi. Öksüz’ün ifadesi dahi alınmadı. Kayınpederini, kayınvalidesini her şeyini buldular. Öksüz’ü bir türlü bulamadılar. 15 Temmuz darbe girişimi Adil Öksüz yakalanmadan aydınlığa kavuşamaz. Öksüz’ü serbest bırakanlar da şimdi beraat etti. Hava Harp Okulu öğrencileri hâlâ hapiste. Öksüz gerçeği aydınlanmak zorundadır.

DARBE GİRİŞİMİ RAPORLARI AÇIKLANMIYOR

* Binali Yıldırım geldiğinde kendisine söyledim, siz Adil Öksüz’ün kim olduğunu merak ediyorsanız o CPS cihazlarını kim getirdi bu ülkeye ona bakacaksınız, o zaman bütün bu olayları çözersiniz dedim. Başbakanlık müşaviri Adil Öksüz’le görüşmeye gidiyor, Erdoğan’a bilgi vermek için. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili çok soru var. Bizim muhalefet şerhimiz var, 15 Temmuz darbe girişimi raporları açıklanmıyor. Adım gibi eminim devletin kurumları onun nefes aldığını dahi takip etmiştir. Neden yakalanmadı?

BORCU YÜZÜNDEN KENDİSİNİ YAKAN ÇİFTÇİ VAR

* Çiftçi borç batağı içinde. Çiftçi üretecek ama bankalar tepesinde. İcralarla mücadele ediyor. Borçlarını ödeyemediği için kendisini yakan, intihar eden çiftçi var. Seçim öncesi ‘Deponun yarısı sizden yarısı bizden’ dediler. Hani ne oldu bu sözler? Çiftçiyi çantada keklik olarak görüyor. Nasıl olsa bana oy verir diye düşünüyor. Şimdi sen de Saray’ın burnundan getireceksin kardeşim. 2020’ye geliyoruz tohum destekleri hala ödenmedi. Soğan üreticinin elinde kaldı, kontrolsüz et ithalatı yapıldı.



TAHLİYE OLAN EREN ERDEM DE GRUP TOPLANTISINDA

CHP grup toplantısına katılan CHP PM üyesi Eren Erdem, Sözcü‘den Zeynep Gürcanlı‘ya konuştu.

“Kimsenin cezaevine girmediği, masum insanların siyasi nedenlerle bedel ödemediği bir ülke inşa etmek için hep beraber mücadele etmeye devam edeceğiz” diyen Erdem, şunları söyledi:

“Umuyorum ki insanlar düşünceleri nedeniyle hapislerde yatmak zorunda kalmazlar. Ben bugün dışarıda olabilirim ama fikirleri nedeniyle içeride olanlar halen var. Temenni ediyorum ki bir an önce Türkiye normalleşir, Türkiye demokrasi ile kucaklaşır.”