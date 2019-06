Kılıçdaroğlu: Sandık güvenliğinden endişe etmeyin

Vekillerin büyük çoğunluğu ev ziyaretleri, hemşehri dernek toplantıları yapıyor, Büyükşehir'in seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mitinglerle halkla buluşuyor, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kapalı toplantılar ile seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantılarda üzerinde en çok durduğu kavramlar “birlik, beraberlik” mesajları, Ekrem İmamoğlu'nun uğradığı “haksızlık” ile sandık güvenliği.

Kılıçdaroğlu, Sözcü'nün de izlediği toplantılarda AKP'ye özellikle “toplumu ayrıştırması” üzerinden yükleniyor. Siyasete “yeni bir dil” getirdiklerini, yeni bir siyasetin kapısını açtıklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu“Son 10 yılda çok ayrıştık. Toplum olarak bizi kimin ayrıştırdığını hepimiz çok iyi biliyoruz” mesajı veriyor. Kılıçdaroğlu, son yerel seçimlerde, özellikle de İstanbul'da AKP'nin yenilmesini “birlikte çalışmaya, birleşmeye” bağlıyor.

KONUŞMALARINDA EN ÇOK “BİRLİK, HEPİMİZ, HEP BİRLİKTE” KELİMELERİNİ KULLANIYOR

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarında sürekli tekrarladığı kelimeler “birlik”, “hepimiz”, “hep birlikte”. “Mesela “İstanbul'da hep birlikte destan yazdık” diyor. “Hep birlikte yeniden başaracağız” diyor.

CHP Lideri'nin bir de iddiası var; “Şu anda yaşadığımız için pek fark etmiyoruz, ama Türkiye olarak siyasi tarihe bir damga vuruyoruz” diyor. Bu “damganın” ise, tek adam rejimini sandıkta devirmek olacağını söylüyor. Kılıçdardoğlu, “ilk kez bir tek adam, bir dikta rejimi sandıkta devrilecek. Kavga etmemizi istediler. Bizi provoke ettiler. Ama kavga etmedik, yerine sandığa gittik. Bunu başaracak, siyasi tarihe Türkiye'nin damgasını vuracağız” diyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarında zaman zaman CHP açısından “öz eleştiri” de oluyor: “Bu duruma gelinmesinde CHP'nin de kusuru elbette var. Ankara'da durup, tumturaklı laflar ettik. Sadece seçim dönemlerinde sahaya çıkıp, halktan oy istedik. Sen gidip vatandaşın sofrasına oturmazsan, kahvesini çayını içmezsen, derdini dinlemezsen, ona derman da bulamazsın. Bu açıdan son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Artık yeni bir dil, yeni bir siyaset tavrı var” dedi.

“ARTIK A PARTİSİ, B PARTİSİ YOK. ELİNDEN HAKKI ALINAN BİR KİŞİYE HAKKINI TESLİM ETMEK VAR”

Kılıçdaroğlu tüm konuşmalarında “haksızlığa” da vurgu yapıyor. “Artık A partisi, B partisi yok. Bu seçim, elinden hakkı alınan bir kişiye hakkını teslim etmek seçimidir. Beraber sandığa gideceğiz, bu haksızlığı düzelteceğiz. Egemenlerin karşısında halkın gücünü göstereceğiz” diyor.

“SANDIK GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE ETMEYİN”

Kılıçdaroğlu'na toplantılarda en çok soru da sandık güvenliği konusunda geliyor.

CHP Genel Başkanı bu konuda çok rahat. ne yapacaklarını adım adım anlatıyor;

* Seçmen listelerini her sandık için broşür gibi bastırıp, sandık görevlilerine vereceğiz. Böylece 31 Mart seçimlerindeki liste ile 23 Haziran listesi arasında bir fark olup olmadığını her sandıkta kontrol edeceğiz.

* Her sandıkta CHP'nin birden fazla görevlisi olacak

* Düşündüğünüzden daha fazla avukat, düşündüğünüzden daha fazla sivil toplum kuruluşu temsilcisi sandık başında olacak

* Vekillerimiz sürekli sandıkları kontrol edecek.

“BİR KİŞİYİ İKNA EDİP, SANDIĞA GÖTÜRÜN”

CHP Genel Başkanı tüm konuşmalarının sonunda ise seçmene şu çağrıyı yapıyor;

“Bir kişi ikna edip sandık başına götürün, yeter. Tüm dünyaya halkın demokrasiye nasıl sahip çıktığını gösterelim, Türkiye'yi dünya siyasi tarihine altın harflerle yazalım…”