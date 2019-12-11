Kılıçdaroğlu, Satterfield görüşmesiyle ilgili CHP’den açıklama!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal Çeviköz, görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Büyükelçi Satterfield’in, bugün CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na bir nezaket ziyaretinde bulunduğunu bildiren Çeviköz, “Ziyaret sırasında Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkiler ve Türkiye’de yerel seçimlerin sonuçları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Sayın Genel Başkan, Ankara’daki görevine yeni başlayan Büyükelçi’ye, Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunacağı inancını dile getirmiş ve başarılar dilemiştir.” ifadelerini kullandı. AA