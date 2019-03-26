Kılıçdaroğlu Şişli’de: Oyları bölmeyin

CHP’nin Şişli adayı Muammer Keskin’in ardından kürsüye gelen Kılıçdaroğlu “Hakkı hukuku ve adaleti sağlayacağız. Hayri İnönü’ye yürekten teşekkür ediyorum. Bayrağı bir başka arkadaşımıza devredecek. İki arkadaşımız da koltuk tutkunu değil, ikisinin de tek amacı var Şişli’ye hizmet etmek.” dedi.

“OYLARI BÖLMEYİN MÜHRÜ ALTI OKA BASIN”

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü “25 yıldır İstanbul’u aynı zihniyet yönetiyor. 25 yıldır İstanbul’a ne yaptılar? Yeşili yok ettiler. Bunları sandıkta çözeceğiz, sandıkta mücadele edeceğiz. İstanbul Büyükşehir’e Ekrem İmamoğlu’nu getireceğiz. Ankara’ya Mansur Yavaş’ı getireceğiz. Hiçkimsenin endişesi olmasın. Ben bu halka güveniyorum. İstanbul’un sorunlarını çözecek kişinin adı Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu’nun bütün projelerini taklit ediyorlar. Yapamazlar, onlar saraydan talimat alıyor. Ekrem Bey’in mega projeleri yok, insanı seviyorum, insan için proje üretiyorum diyor.

8 milyon işsizimiz var, 8 milyon haneye ekmek girmiyor. 8 milyon hanede çocuk yatağa aç giriyor. Anne babanın acısını onlar bilir mi acaba? Bilemezler, onların Saray’ında her şey var. Kilosu 4 bin TL’lik çay var sarayda. Vatandaşın mutfağında bunlar yok. Vatandaş ‘Mutfakta yangın var’ diyor.

Şu soruyu herkes kendisine sorsun; 17 yıldır iktidardalar, 17 yıldır istedikleri kanunu çıkardılar, istediklerini istediklere yere atadılar, vatandaştan 2 trilyon dolar vergi topladılar, fabrikaları sattılar, 70 milyar dolar özelleştirme yaptılar, 500 milyar dolar devleti borçlandırdılar. Nereye gitti bu para? Neden bu kadar işsizlik var? Köprü yaptılar doğru, iyi de ben bedava geçemiyorum ki o köprüden. İster geç ister geçme parayı alıyorlar. Neden vergi aldınız o zaman? Hepimizin oturup düşünmesi lazım.

Oylarımız ayrıştırıp bölmek istiyorlar, şu partideki insan şöyledir veya böyledir diyorlar. Oylarımızı bölmeyeceğiz, insan haklarından yana, demokrasiden yana oylarımızı kullanıyoruz. Gideceğiz “Evet” mührünü altı oka basacağız.

Bizim verilmeyecek hesabımız yoktur, biz işsizliği dile getiriyoruz, yoksulluğu dile getiriyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz. Her inanca, kimliğe saygılıyız. Bunu söylememe tahammül bile edemiyorlar. İdam sehpaları kuruyorlar. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu korkacak, geri adım atacak. Sizin feriştahınız bile gelse asla geri adım atmayacağım.