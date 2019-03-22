Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin en büyük sorunu üretememektir

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye’nin en büyük sorunu üretememektir. Her alanda üretmemiz lazım, üniversitede, sanayide, kültür sanatta… Her alanda alın teri dökmeliyiz. Üretimden koparıldığı için Osmanlı battı.Osmanlı’dan sonra cumhuriyeti kurduk, ilk yapılan iş İzmir’de İktisat Kongresi’ni toplamak. 1940’lı yıllarda Türkiye uçak ihracat eden bir ülkeydi. Ne oldu sonra? Uçak ihracat eden Türkiye’den otomobil üretemeyen bir ülke haline geldik. Hiç aklınıza gelir miydi Türkiye pamuk ithal edecek, saman ithal edecek? Batının egemen güçleri şunun peşinde: 82 milyonluk Türkiye’yi kim doyuracak? Siz üretmeyin ben bedava vereceğim diyorlar. 200 bin ton patates aldık sıfır gümrükle. Memlekette patates ekecek yer mi kalmadı?

TANK PALET FABRİKASI

Sıra geldi silah fabrikalarını satmaya. Kaç vatandaşın Tank Palet fabrikasının satışından haberi var? O fabrikada devletin bütün sırları var. Dünyadaki 5 önemli fabrikadan birisidir. Değeri 20 milyar dolar. Devlet silah fabrikasını yabancıya satar mı? Bunun dünyada bir örneği yok.

‘TÜRKİYE’NİN 2019 YILINDA KALKINMA PLANI YOK’

Sabah, öğlen, akşam gerginlik. Neden kavga ediyoruz? Muhtar seçeceğiz, muhtar seçmek Türkiye’nin beka sorunu mu? Hayır. Belediye başkanı? Beka sorunu değil. Karadenizlilerden hemşehriniz Ekrem İmamoğlu’na destek vermenizi istiyorum.Bizim ülkemiz güçlü bir ülkedir. Bir ülke üretimi kaybederse beka sorunu ortaya çıkar, Osmanlı gibi. Beka geleceği planlayamamaktır. Türkiye’nin 2019 yılında kalkınma planı yok.