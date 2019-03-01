‘Orayı satarlarsa biz alacağız’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak’ta STK temsilcileri, esnaf odaları temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu bu görüşmelerin ardından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ni ziyaret edip kent meydanı düzenlenen mitingde halka hitap edecek. Kılıçdaroğlu, Uşak mitinginin ardından da Eşme ilçesine geçerek burada düzenlenecek mitinge katılacak.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

Uşak bir cumhuriyet kentidir. Uşak’ın tarihinde Kuvâ-yi Milliye ruhu vardır. Uşak’ı yeniden ayağa kaldırmak bizim görevimizdir. Eğer bunu yapabilirsek bu Anadolu’da ciddi bir yankı uyandıracak. Bu toplantıyı gerçekleştirmemizin temelinde yatan budur.

Birlikte yönetmenin özü şudur: Eğer belediye başkanının kapısı açıksa, sorunlarınızı birinci elden belediye başkanına aktarıyorsanız ve sorunlarınıza kısa sürede geri dönüş yapılıyorsa birlikte yönetiliyordur.Belediye başk. kapısını açık tuttuğu sürece sizin sorunlarınızı çözmek için elinden geldiğince çaba göstermek zorundadır. Yönetim parasız olmaz, vatandaş vergi gelir, harç öder, bir de merkezi hükümetten para gelir. Bir yönetimin ana ögelerinden birisi toplanan paranın nerelere harcandığının hesabının verilmesidir. Belediye baş. yol yapacak, pazar yeri yapacak, kültür merkezi yapacak… Bütün bunları yaparken belde halkına hesap verecek. Bizi diğer belediyelerden ayıran temel unsur budur.

Biz toplanan her kuruşun hesabını belde halkına vermeyi onurlu bir görev biliyoruz. Biz vatandaşın bize emanet ettiği paranın hesabını vermek zorundayız.

Eğer bir belediye baş. hesap vermiyorsa emin olun: O belediye başkanı halkı değil, cebini düşünüyordur.

Belediye başkan adaylarımızın sesine kulak verir, yanlışı olabilir hepimiz insanız. Asıl olan, vatandaş eksiği hatırlattığında ders çıkarmaktır. Belediye başkan adaylarımız bu kültürden geliyor.Birlikte yönetelim derken, sadece sorunları değil yanlışları da aktarmaktır. Belediye başkanımız bu konulardan ders çıkaracaktır.

Asgari ücret net en az 2200 TL olmalı dedik. Bizim belediye başkanlarımız 1 Ocak 2019’dan itibaren 2200 TL yaptı asgari ücreti. Uşak belediyesinde çalışan emekçilere sesleniyorum: Sen de 2200 TL alacaksın, 1 ocaktan itibaren biriken asgari ücret farkını belediye başkanlarımız karşılayacak ve o farkı ödeyecek.

Biz hiç kimsenin ekmeği ile oynamayız hangi görüşten inançtan olursa olsun. Mademki aynı havayı teneffüs ediyoruz bütün vatandaşların sorununu çözmek zorundayız. Hiçkimsenin aşıyla, işiyle oynanmayacak. Onların garantisi de benim.

Belediye başkanlarımızdan beklediğim şey; pozitif ayrımcılık. Herkese eşit davranacak ama bazı yerlere pozitif ayrımcılık yapmak zorunda; fakir mahallelere. Toplumda gelir dağılımındaki eşitliği sağlamak zorundayız, yoksul semtlere pozitif ayrımcılık yapmak zorundayız, oralara kreş açmak zorundayız. Her evde huzur ve mutluluk olmalı.

Mesele hizmet yarışıysa, hizmet yarışına sonuna kadar varız. Gelsinler, İstanbul’u, İzmir’i görsünler… Nerede CHP’li belediye varsa gelsinler millete nasıl hizmet yapılıyor görsünler. Kavgadan medet ummanın hiçbir mantığı yoktur. İstanbullu nefes almak için Bakırköy’e, Beşiktaş’a, Sarıyer’e Beylikdüzü’ne gider. Burada ağaçlar var, mutlu insanlar var.

Biz böyle bir kültürü Uşak’ta da ayağa kaldırmak istiyoruz. İlk şeker fabrikasının yapıldığı yer, şimdi kapatmak istiyorlar. Uşak Şeker Fabrikası’nı satarlarsa belediye o fabrikayı STK’larla birlikte satın alacak, onu başkasına vermeyeceğiz, o cumhuriyetin bir değeridir. Orası çalışacak, yeniden yapılandırılacak, istihdam yaratılacak, Uşak’ın gururu olacak. Bunu yappmaya kararlıyız.

Ekonomik krizden şikayet ediyoruz. Bu seçimlerde sandığa giderken aklımızı kullanmak zorundayız, vicdanımızın sesini dinlemek zorundayız. 17 yıldır ülkeyi yönetenler 17 yılın sonunda milleti soğan kuyruğuna soktular. Bu gerçeği görmeden sandığa gidersek haksızlık etmiş olur.17 yıldır tek başına yönetiyorsun, istediğin kanunu, kararnameyi çıkarıyorsun, istediğin valiyi tayin ediyorsun, 17 yıldır kimse sana bir şey yapmadı, 192 milyar dolar yurtdışındaki tefeciye faiz ödüyorsun. Ne oldu da 17 yılda bu millet soğan kuyruğuna mahkum oldu? Bu iş bir Türkiye meselesidir artık. Siyaset dürüst olmak, hesap vermek zorundadır

Vatandaş vergisini verdi, bütün fabrikaları sattılar, dünyanın borcunu aldılar ne oldu da bu millet soğan kuyruğuna girdi? Nereye gitti bu paralar? Sizden sadece bir şey istiyorum sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın.

Ben burada bağırıp çağırabilirdim, ama bunlar karın doyurmuyor. Bağırmakla çağırmakla karalamakla bu işler olmuyor. Demokrasinin en temel noktası aklı kullanarak sandığa gitmektir, vicdanımızın sesini dinleyerek.

Belediye başkanımız elinden gelen tüm çabaları gösteriyor, göreceksiniz kendisine inanıyoruz, Uşak’ın kaderini değiştirecek bir aday. “Ben kendimi Uşak’a adadım.” diyor. Ona bir fırsat vermek sizin göreviniz. Göreceksiniz ve deneyeceksiniz. Kırsal ile kent arasında dengeli bir gelir dağılımının olduğu bir Uşak. Kepenk kapatmakta Uşak’ın Türkiye birincisi olduğunu biliyor musunuz? Bu esnafın, çiftçinin hali ne olacak?

Belediye başkanımız elinden gelen tüm çabaları gösteriyor, göreceksiniz kendisine inanıyoruz, Uşak’ın kaderini değiştirecek bir aday. “Ben kendimi Uşak’a adadım.” diyor. Ona bir fırsat vermek sizin göreviniz. Göreceksiniz ve deneyeceksiniz. Kırsal ile kent arasında dengeli bir gelir dağılımının olduğu bir Uşak. Kepenk kapatmakta Uşak’ın Türkiye birincisi olduğunu biliyor musunuz? Bu esnafın, çiftçinin hali ne olacak?