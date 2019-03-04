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Kılıçdaroğlu ve Akşener ortak miting için Denizli’ye geliyor

Cumhur İttifakı ortaklarından AKP lideri Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin ortak miting düzenleme kararının ardından aynı hamle Millet ittifakı'ndan geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de bazı kentlerde ortak miting yapacakları açıklandı. İki lider 6 Mart Çarşamba günü Denizli'de halka seslenecek.

14:37 -
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Kılıçdaroğlu ve Akşener ortak miting için Denizli’ye geliyor

Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarı’ndaki Özay Gönlüm Meydanı’nda saat 17.00’de yapılacak mitingde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı’nın Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Bahtiyar’ı ve ilçelerdeki adaylarına 31 Mart’taki yerel seçimler öncesinde destek verecek. Burdur’dan Denizli’ye gelecek olan Kılıçdaroğlu, Akşener’le ortak miting yaptıktan sonra aynı gün Aydın’a hareket edecek.

AKŞENER, İLÇELERİ GEZECEK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise yarın akşam Denizli’ye gelecek. Bir otelde konaklayacak olan Akşener, Çarşamba günü saat 10.30’da Tavas, saat 11.30’da Kale ve Beyağaç ilçelerinde seçim bürolarının açılışını yapacak. Ardından da CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile ortak miting için Özay Gönlüm Meydanı’nda olacak. Akşener, ertesi gün Denizli’den ayrılacak. (DHA)

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Son güncelleme: android-time 14:45 04.03.2019
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