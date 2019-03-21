Kılıçdaroğlu ve Akşener ortak miting için Kocaeli’de

Kocaeli'de yapılacak olan ortak miting için toplanan on binlerce vatandaş, alanı Türk bayraklarıyla kapladı. Kocaeli adayı Serdar Kaman’ın ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu konuşmasını yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları:

Hepinize merhabalar, hava serin ama güzel. Bugün Nevruz. Nevruz Bayramı’nız kutlu olsun. Hep birlikte bu ülkeye demokrasi baharını getirmek için mücadele edeceğiz. Beraber vereceğiz. Ne için? Çocuklarımız, işsizlerimiz için. Esnaf rahat siftah yapabilsin, çiftçi üretebilsin diye. Birlikteliği beraber yaşamayı getirmek için kararlıyız. İYİ Parti ile o nedenle bir işbirliğimiz var.

‘BÜTÜN DERTLERİNİZİ BİLİYORUZ’

Biz adayımıza güveniyoruz, onun bir mücadele insanı olduğuna inanıyoruz. Büyükşehir belediye başkanını seçmek ve buranın kaderini değiştirmek sizlerin elinde. Bütün dertlerinizi biliyoruz, işsizlik, yoksulluk, huzursuzluk. Biz memlekette huzur istiyoruz. Her evde tencere kaynasın istiyoruz. Her evde bereket olsun istiyoruz, herkesin işi olsun istiyoruz. Kavgadan uzak, bayrağımızın altında huzur içinde yaşamak istiyoruz.

‘VATANDAŞLARIN MUTFAĞINDA YANGIN VAR’

Sanki bu memleketin yarısı terörist, yarısı vatansever. Vatanını seven, insanını seven herkes vatanseverdir. Ne seçeceğiz? Muhtar, belediye meclis üyesi, belediye başkanı seçeceğiz. Sanki yalın kılıç savaşa gidiyoruz. Böyle bir atmosfer yaratıyorlar. Kavgadan medet umuyorlar? Neden kavga? Mutfaktaki yangını vatandaş görmesin diye. Ne dersen de bu ülkede vatandaşların mutfağında yangın var, yangın!

‘O PARAYLA YENİ BİR TÜRKİYE İNŞA EDİLİRDİ’

7,5 milyona ulaştı işsiz sayısı. Bıraktılar, koskoca Türkiye’yi üretimden kopardılar. Yunanistan’dan pamuk ithal ediyoruz, sanki bu memlekette pamuk ekecek yer yok. Neden ekmiyoruz, neden üretmiyoruz? Borçla nereye kadar gideceksiniz? Borcun taksitini ödemek için de borç alıyorlar. Dünyanın faizini ödüyorlar. Son 16 yılda Londra’daki bir avuç tefeciye ödedikleri faiz 149 milyar dolar. O parayla yeni bir Türkiye inşa edilirdi. Onda birini çiftçiye verseniz bırakın Türkiye’yi, bizim çiftçimiz bütün Avrupa’yı beslerdi. Neden kavgadan meden umuyorlar? Memleketin yarısı sanki terörist… İnsan kendi vatandaşına terörist der mi? Bakkal, hal esnafı, pazarcı terörist, onlara oy vermeyen herkes terörist! Bu anlayış toplumu ayrıştırır, bunu reddediyoruz ve lanetliyoruz.

‘TÜRKİYE NASIL BU HALE DÜŞTÜ?’

Bu gerçekleri bilerek sandığa gideceksiniz, bu gerçekleri unutmayın. Geçmiş seçimlerde AKP’ye oy veren vatandaşlarıma sesleniyorum: Sadece son 1 yılda kuru soğan yüzde 219 zamlandı. Patates yüzde 135, ıspanak yüzde 135, pırasa yüzde 152. Ben diyorum ya mutfaklarda yangın var. Soğana muhtaç ettiler. Adına da varlık kuyruğu diyorlar. Varlık kuyruğu 2018’in son döneminde olduysa, Türkiye ondan önce çok mu fakirdi? Türkiye nasıl bu hale düştü?

‘NE OLUYOR BU MEMLEKETİN HALİ DİYE SORMA VAKTİ’

Elini vicdanına koyma zamanın. Ne oluyor bu memleketin hali diye sor. Vergi istediler, verdin. Fabrikaları sattılar, 500 milyar dolarlık borcun altına ülkeyi soktular. Aldıkları bu paraları nereye harcadılar?

17 yılın sonunda bütün bu paralar harcandı ve vatandaş soğan kuyruğunda. Bizim dedelerimiz cumhuriyetin ilk yıllarında incir, pamuk satarak fabrikaları kurdular. Şimdi 2019’da fabrika satıyoruz dışarıdan soğan alıyoruz, patates alıyoruz.

‘ONLARIN ÇOCUKLARININ İŞSİZLİK SORUNU VAR MI?’

Bu gidiş doğru değil. Bu gidiş işsizliği yarattı. Toplumu en derinden vuran olaydır işsizlik. Son 1 yılda işsiz kalan vatandaşlarımızın sayısı 1 milyon 11 bin kişi. 1 milyon eve para gelmemesi demektir bu, huzurun olmaması demektir.8 milyon insanımız işsiz, perişan vaziyette. Sarayda oturanların işsizlik sorunu var mı? Onların çocuklarının işsizlik sorunu var mı? Geçici iş sayısına 40 bin kişi başvuruyor, kura çekerek temizlik işçisi alıyorlar. Artık “yeter” demeniz lazım. 17 yılın sonunda sen beni getirdin soğan kuyruğuna mahkum ettin, bu seçimde sana oy vermeyeceğim desin. Bütün medya baskısına rağmen, Türkiye’de halk demokrasiye sahip çıktı diyecek tüm dünya.

Bizim altı okumuzdan birisi milliyetçiliktir. Milliyetçilik vatanseverliktir. Bu ülkenin taşına, toprağına zarar gelmesin diye canını feda etmek demektir. Milliyetçilik, silah fabrikalarını yabancı bir orduya satanlara karşı dik ve onurlu durmak demektir.

Bir memleketin silah fabrikaları, o memleketin onurudur, gururudur, namusudur. Eğer, bir iktidar kalkar kendi silah fabrikasını, tank palet fabrikasını, değeri 20 milyar dolarlık olan bir fabrikanın en büyük hissesini Katar ordusuna pazarlarsa, ben onlara milliyetçi, ülkücü demem.

‘BUNU ASLA KABUL ETMEM’

Tank palet fabrikasını yabancı orduya vereceksin. Bunu asla kabul etmem. O nedenle milliyetçilik, ülkücülük başımın üstüne. Kim vatanını seviyorsa, kim silah fabrikalarının yabancı bir ülkeye satılmasına karşıysa işte o milliyetçidir. Bu 20 Aralık 2018 tarihli Cumhurbaşkanı kararnamesi, Resmi Gazete. Diyor ya biz bu fabrikayı satmadık diyor ya işte kendi imzası. MSB 1. Ana bakım yönetimindeki fabrikanın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına deniyor. İşletme hakkının 25 yıllığına verilmesine karar verilmiştir. Kimin imzası var Recep Tayyip Erdoğan.

‘DEVLETİN FABRİKASINI NEDEN SATTIN?’

Ülkücü arkadaşlarıma güveniyorum, milliyetçiliğin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Tank Palet fabrikasının peşkeş çekilmesine sessiz kalana asla ve asla oy vermemeniz lazım.Kalktın Suriyelilere 35 milyar dolar verdin, silah fabrikasını 50 milyar dolar para bulamadın diye satıyorsun. En küçük uçağının fiyatı 150 milyon dolar. En küçüğünü sat diğerleri yeter, devletin fabrikasını neden sattın?

‘ONLARIN FERİŞTAHI BİLE GELSE DİZ ÇÖKMEYİZ BİZ’

Bir demokrasi destanı yazmak zorundayız. Kötü gidişe dur demek zorundayız. Biz bunları dillendiriyoruz ama onlar başka şeylerin peşinde. Gündemi değiştirmek için ‘idam’ açıklaması yapıyorlar. Sakın bunlara takılmayın. Onların tek amacı mutfaktaki yangını kimse görmesin. Onların feriştahı bile gelse diz çökmeyiz biz. Hiç endişe etmeyin siz!

Akşener'in konuşmasından satır başları:

Bugün nevruz bayramı, ateş yakıp demir dağları erittiğimiz gün. Bugün aynı zamanda yeni günün başlangıcı, bahar bayramı. Herkese kutlu olsun.Şarkı izlettik size, malum arkadaş kendi şehrimde beni suçladı. El yükseltti, beni hapsettiriyordu Kılıçdaroğlu’na idam düştü. O huzursuzluk ortamına nasıl yanıt vereceğimizi gençlerin dilinden anlatmak istedik.

Ben çiftçiye terörist dediğini söyledim, 11 milyon CHP seçmenine, 5 milyon İYİ Parti seçmenine, Saadet Partisi, Demokrat Parti seçmenine terörist dediğini söyledim. Çok kızdı.

‘SEN KONUŞ ABLA BİZ ÖDERİZ’

50 milyon dolar tazminatlık dava açtı. Herhalde tank palet fabrikasının parasını benden alacak. Sayın Erdoğan olsa dükkan senin, sen beni Mehmet Cengiz ile mi karıştırdın. “Sen konuş abla biz öderiz” diyorsunuz valla size de fazla gelir. Cumhurbaşkanının terörist dediği Kocaeliler nasılsınız? Utanmadan bize PKK’lı dedi. Bu arkadaş bunu hep yapıyor.

Bahçeli’yi PKK’lı ilan etmiş, şimdi de bizi. Kandil ile sözleşme imzaladığımı söylüyorlar. Sayın Bahçeli’nin sözlerini tekrar etmek isterdim ama yalancı olduğunu, aynı sözlerle karşısındaki suçlayıp milleti birbirine düşürüp, İmralı’da el etek öpenlerin yalanları bu milletin gözünde yok hükmündedir.

Devlet ciddiyet ister. Oslo’sundan Habur’undan hepsinden sorumlu. Tam 793 vatan evladı canıyla, kanıyla o hendeklerin kapanmasını sağladı. Sen daha 793 şehidin hesabını vereceksin Erdoğan.

Demirel’in dediği gibi “Tencere her iktidarı sallar” Tencere Erdoğan’ın iktidarını sallıyor. Birçok yere gittim belediye başkanlarının resmi yok, Erdoğan’ın var. Sanırsınız İzmit Belediye Başkan Adayı Erdoğan.

Hepimize terörist dedi, EYT’liler hariç onlara türedi. Polis, öğretmen arkadaşlarım için 3600’ü söyledik, yapacağını söyledi. Seçimden sonra yapacaktı ne oldu gitti. Şimdi Kocaeli 13 sıfır belediye verdiniz. 15 yıldır yönetiyorlar teleferik yapıldı mı, yatırım getirildi mi, istihdam sağlandı mı, malınız değerlendi mi? Kitleden hayır sesleri.

‘KOCAELİ BETONA BOĞULDU’

Fabrikalar satıldı, sanayiden çıkarılan Kocaeli betona boğuldu. Malı değer kazanmayan İzmitli, siftah yapmadan dükkanını kapatan esnaf kardeşim. Tam 15 yıl yönettiler, 13 sıfır verdiniz. Ne istediyse verdiniz. Üniversitede emeği olan bir hocayım ben.