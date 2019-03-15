‘Türkiye’nin yeni bir siyasi anlayışa ihtiyacı var’

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

Bugün güne Yeni Zelanda’dan gelen acı haberle uyandık. Lanetliyoruz. Batılı dostlarımıza da sesleniyorum. İnanç üzerinden siyaset yapmanın ne kadar tehlikeli sonuçlar doğuracağını Yeni Zelanda’da bir kez daha gördük.

Yüzyıl Savaşları var, inanç yüzünden yüz yıl insanlar birbirini öldürdü. Siyaset kurumu inanç dünyasına müdahale etmemeli. Dini siyasete alet etmemeli ve bunu yasalarla korumalı.

Kimlik üzerinden siyaset yapmanın acı sonuçlarını da Hitler gösterdi.

Türkiye’nin radikal bir dönüşüme yeni bir siyasi anlayışa ihtiyacı var. Mustafa Kemal kendisi savaş meydanlarından gelmiştir. Her cephede çarpışmıştır. Çanakkale’de o vardır. Savaşın acımasız yüzünü görmüştür. O nedenle demiştir zorunlu olmadıkça savaş cinayettir. Neden İslam dünyasında kan akıyor?

En temel sorundur işsizlik. Sonuçta hepsi gelip insana dayanıyor. İşsizlik ne demektir? Bütün kötülüklerin anası işsizliktir. Bir babanın okula giden çocuğuna harçlık verememesi ne demektir?

Bütün dünya bütün ülkeler önce programlarının başına istihdamı koyarlar. Sosyal devlet olarak gerekeni yapıyor muyum? Herkesin işi aşı varsa o ülkede huzur var demektir.

İşsizlik rakamları açıklandı. Resmi rakamlar yüzde 13.5 a çıktı. Felaket bir şey. 2002 krizinde böyle bir tablo yoktu. İşsiz sayımız 7.5 milyona dayandı. Büyük bir kısmı üniversite mezunu. Bir ülkede işsizlik varsa yönetimde başarısızlık var demektir.

BEKA SORUNU

Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir kalkınma planı yok. 17 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin getirdikleri yer budur. AKP’li kardeşlerime sesleniyorum. 17 yıldır sırtında taşıdın kardeşim seni açlığa mahkum etti.

Tarlada çalışan üreten insanın derdi var. Size çarpıcı örnek vereceğim. Sadece 2018’de 115 milyon dolarlık pamuk ithal ettik Yunanistand’an. 13 milyon dolarlık tütün ithal ettik. Buğday ekilir mi Türkiye’de ekilir. Batının egemen güçleri diyor ki kim doyuracak bu 82 milyonluk Türkiye’yi.

Ayrıntılar geliyor…